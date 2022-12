A Bola: “Fissato un incontro tra Mourinho e la Federcalcio portoghese prima del suo rientro a Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovi spifferi dal Portogallo sulla possibilità che Josè Mourinho possa diventare il prossimo commissario tecnico della nazionale lusitana.

Stando a quanto scrive oggi A Bola, è stato fissato un incontro tra lo Special One e la federazione portoghese per parlare del possibile incarico all’allenatore della Roma.

Nel faccia a faccia si capirà se ci sarà lo spazio per avere Mourinho come prossimo ct. Il tecnico, legato con un contratto ai capitolini fino al 2024, non farà ritorno nella Capitale con i giocatori.

Mou infatti resterà ancora in Portogallo per le vacanze di Natale, e questa sarà l’occasione per l’incontro tra lui e Fernando Gomes, presidente della Federcalcio portoghese, per capire i margini di manovra.

Fonte: A Bola