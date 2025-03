A Lecce con Soulè e Pellegrini. Riecco Konè, Ranieri aspetta risposte

NOTIZIE AS ROMA – La Roma si prepara a riprendere la corsa Champions con la trasferta di Lecce, la prima delle nove finali che attendono i giallorossi da qui a fine campionato. Ranieri, costretto a rinunciare a Celik e ad altri infortunati, ha ancora qualche nodo da sciogliere sulla formazione, ma la direzione sembra ormai tracciata.

In difesa, il ballottaggio principale è tra Hummels e Nelsson per affiancare Mancini e Ndicka al centro della retroguardia. Sugli esterni, spazio ad Angelino e Saelemaekers, quest’ultimo ormai adattato con continuità sulla fascia destra. A centrocampo, torna in gioco Koné, ma il suo momento resta un piccolo mistero. Solo un mese e mezzo fa era uno dei migliori per rendimento, poi il suo utilizzo si è drasticamente ridotto, fino alla panchina di Bilbao che ha sorpreso tutti, lui compreso. Ranieri ha spiegato la scelta parlando di affaticamento, ma ha anche lanciato una sorta di messaggio motivazionale, come già fatto con Dovbyk prima del match col Cagliari.

Stasera il francese ha la chance di dimostrare di essere ancora centrale nel progetto, magari ripetendo il gol segnato al Lecce all’andata. Al suo fianco, salvo sorprese, ci sarà Cristante, favorito su Paredes, appena rientrato dagli impegni con l’Argentina e con un solo allenamento nelle gambe. Pisilli, invece, spera nel sorpasso last-minute su Koné per una maglia da titolare.

In attacco, il perno sarà Dovbyk, con Soulé sicuro di un posto alle sue spalle. L’ultimo ballottaggio riguarda il terzo slot della trequarti, con Pellegrini leggermente avanti su Baldanzi ed El Shaarawy. L’obiettivo della Roma è chiaro: tornare da Lecce con tre punti fondamentali per la classifica e sfatare un tabù che dura dal 2019, quando Fonseca riuscì a espugnare il Via del Mare. Ranieri ha scelto i suoi uomini: ora tocca a loro rispondere sul campo.

