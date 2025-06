A volte ritornano: Kessié e Ibanez strizzano l’occhio verso la Roma

Uno ha già vestito la maglia giallorossa e vorrebbe rifarlo. L’altro la Roma non l’ha mai conosciuta da dentro, ma con Gasperini ha vissuto il suo periodo migliore e si è fatto vivo. Roger Ibanez e Franck Kessié, oggi entrambi in Arabia Saudita all’Al-Ahli, tornano a fare capolino nel mondo giallorosso.

Ibanez, in particolare, ha lasciato Roma con la valigia piena di riconoscenza ma anche il peso degli errori. Adesso, dopo un’esperienza in chiaroscuro nella Saudi Pro League, sarebbe felice di tornare nella Capitale. A Trigoria c’è ancora chi crede in lui e soprattutto c’è Gasperini, che lo accoglierebbe volentieri in un reparto che potrebbe presto perdere pezzi importanti. Il nodo resta sempre quello: l’ingaggio da circa 4 milioni netti, non impossibile ma comunque impegnativo per la Roma, che lavora sotto il vincolo del Fair Play Finanziario.

Diversa la situazione di Kessié, che a Roma non ha mai giocato, ma che con Gasperini ha già avuto un rapporto strettissimo ai tempi dell’Atalanta. L’ivoriano vuole lasciare l’Al-Ahli e si è proposto a diversi club di Serie A, tra cui proprio la Roma. L’idea stuzzica, ma c’è un ostacolo enorme da superare: lo stipendio. Kessié attualmente guadagna circa 12 milioni a stagione, cifra totalmente fuori portata. Solo un’operazione strutturata con un ingaggio spalmato su più anni potrebbe aprire una porta, magari sulla base di un prestito o con contributi da parte del club saudita.

