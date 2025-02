ABRAHAM: “Contento per la vittoria, abbiamo meritato. I fischi? Non è stato bello, tutti sanno cosa significa la Roma per me”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham ha parlato al termine di Milan-Roma. Queste le dichiarazioni dell’ex centravanti giallorosso, autore di una doppietta decisiva stasera:

Possiamo definirti l’uomo delle coppe?

“Sono molto contento per la vittoria, penso che l’abbiamo meritato. Ora dobbiamo riposare e essere pronti per la prossima partita”.

Abbiamo visto un nell’abbraccio con Santi Gimenez alla fine. C’è una sana competizione?

“Sì, sappiamo tutti che è un bravo ragazzo”.

Ti hanno dato fastidio i fischi dei tifosi della Roma? Hai fatto il gesto della coppa…

“Tutti sanno cosa significa per me la Roma. Non è stato bello sentire i fischi. Magari loro pensavano che avevo festeggiato per i gol, ma non è così. Questo è il calcio, andiamo avanti”.