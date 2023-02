Abraham e Dybala restano in dubbio per il Salisburgo, Pellegrini verso il recupero: la situazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la vittoria in campionato di ieri sera contro il Verona, la Roma torna a pensare all’Europa League e alla decisiva sfida di giovedì sera contro il Salisburgo.

Occhi puntati sugli acciaccati che affollano l’infermeria di Trigoria e che sembrano restare tutti in dubbio per il match di ritorno contro gli austriaci.

A partire da Abraham, alle prese con un problema all’occhio: il giocatore potrebbe scendere in campo con una speciale maschera protettiva, ma la situazione resta da monitorare giornalmente.

Stesso discorso per Paulo Dybala: l’argentino, fermato dal solito problemino muscolare nella gara di andata contro il Salisburgo, non è al meglio. Anche lui verrà valutato nelle prossime ore per capire se sarà possibile schierarlo nella partita di coppa.

Dovrebbe farcela Pellegrini, presente in panchina ieri sera e già oggi in campo a Trigoria: contro il Verona il capitano è stato tenuto precauzionalmente a riposo e dei tre sembra quello maggiormente in grado di recuperare in tempo per la gara di giovedì sera.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini