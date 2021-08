(LIVE) Abraham-Roma: summit terminato tra Pinto, l’agente del calciatore e Pastorello. Discussi i termini del contratto. Domani possibile incontro col giocatore

AS ROMA NEWS – Il blitz di Tiago Pinto a Londra è finalizzato a strappare il sì di un titubante Tammy Abraham. Il compito del gm non sarà per niente semplice. Anzi, diciamolo subito: il portoghese potrebbe essere costretto a virare su un piano B.

Giallorossi.net seguirà la giornata live, offrendo tutte le notizie in tempo reale.

AGGIORNAMENTO ORE 19:40 – Nell’incontro andato in scena oggi tra Tiago Pinto e l’agente di Abraham, al quale ha partecipato anche il mediatore Federico Pastorello, si è iniziato a discutere concretamente dei termini del contratto per il giocatore, dopo che Roma e Chelsea hanno raggiunto nei giorni scorsi l’accordo per il trasferimento (45 milioni di euro pagabili in cinque esercizi)

Probabile che nelle prossime ore Pinto possa incontrare personalmente lo stesso Abraham, rientrato a Londra dopo la Supercoppa Europea, per capire le sue intenzioni dopo che nei giorni scorsi, ricevuta una telefonata di Mourinho, aveva chiesto qualche giorno di tempo per riflettere. Tiago Pinto resterà in ogni caso almeno fino a domani a Londra. Lo riporta il sito iltempo.it.

Aggiornamento ore 12.00 – Stando a quanto riporta il giornalista Jacopo Aliprandi, ci sarebbe stato un nuovo contatto tra Mourinho e Abraham, a cui è stato promessa la maglia numero 9, un posto da titolare e 4 milioni e mezzo a stagione.

⏳ Il #Chelsea è rientrato nella notte a Londra, tra poco l’incontro tra #TiagoPinto, #Abraham e il suo agente.#Mourinho ha sentito di nuovo il ragazzo che si prenderebbe la 9, un posto da titolare e 4 milioni e mezzo netti a stagione. #ASRoma #Cfc #Transfers @CorSport pic.twitter.com/oiCh5UjvaE — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 12, 2021

Aggiornamento ore 11.00 – Si allunga la lista dei pretendenti ad aggiudicarsi il cartellino di Tammy Abraham. Al giocatore, stando ad alcune voci provenienti dall’Inghilterra, sarebbe interessato anche il Tottenham. (LEGGI L’ARTICOLO)

Aggiornamento ore 10.00 – Il centravanti è lusingato dall’offerta della Roma e della telefonata fatta da Josè Mourinho in persona, ma preferirebbe aspettare l’affondo dell’Arsenal e restare così a Londra. Una scelta di vita e di carriera comprensibile, soprattutto se si pensa che il calciatore è da sempre un tifoso dei Gunners.

Tiago Pinto però non si è arreso. Probabilmente ha visto spiragli in cui infilarsi nel “nì” del centravanti, considerato un potenziale crack dallo Special One. Da qui il tentativo di incontrare de visu il ragazzo, farlo sentire coccolato, e provare a convincerlo che la Roma sarebbe la scelta giusta per la sua carriera.

E se non dovesse riuscirci, poco male: Pinto ha in programma altri incontri con agenti e procuratori che gli permetteranno di arrivare a dama sul prossimo centravanti della Roma. Prima però proverà a ingolosire Abraham, la primissima scelta della Roma. Se ci riuscirà, lo sapremo tra poche ore: oggi è la giornata decisiva.