Addio a Furio Focolari, voce storica del giornalismo sportivo

Si è spento all’età di 78 anni Furio Focolari, volto e voce del giornalismo sportivo italiano. Malato da tempo di Sla, Focolari era stato uno dei protagonisti della Rai negli anni d’oro, raccontando da inviato e telecronista la stagione più luminosa di Alberto Tomba, di cui era anche grande amico.

Figlio di Lorenzo Focolari, direttore del quotidiano Umanità, aveva iniziato la sua carriera in Rai nel 1976, entrando al Gr3 e seguendo da inviato i Mondiali di calcio di Spagna del 1982, quelli vinti dall’Italia di Bearzot. Da lì una lunga carriera di cronista e commentatore, che lo ha reso uno dei volti più riconoscibili del panorama sportivo televisivo.

Grande tifoso laziale, Focolari era stato anche a lungo opinionista e direttore dell’emittente romana Radio Radio, che oggi sui social ha annunciato la sua scomparsa con un messaggio commosso: “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”.

Con lui se ne va una voce appassionata e competente, capace di raccontare con ironia e profondità lo sport e i suoi protagonisti.

