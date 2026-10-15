ALLARME INFORTUNI | Koné ko, emergenza Roma a centrocampo. E anche Dybala preoccupa Gasp

La sconfitta contro il Real Madrid rischia di lasciare alla Roma strascichi ben più pesanti del semplice 3-4 dell’Olimpico. La mattina dopo la notte di Champions, a preoccupare Gian Piero Gasperini è soprattutto l’infermeria: agli stop già pesanti di Mile Svilar e Bryan Cristante si sono aggiunti quelli di Manu Koné e Paulo Dybala.

La situazione che desta maggiore apprensione è quella di Koné. Il francese si è fermato dopo appena 17 minuti contro il Real, lasciando il terreno di gioco visibilmente scosso e con la maglia sul volto. Gasperini nel dopopartita ha parlato apertamente di un problema muscolare alla coscia e ha già anticipato come quello del centrocampista sembri l’infortunio più serio dei due.

Nella giornata di oggi sono attesi gli esami strumentali, che dovranno stabilire con precisione natura e grado della lesione. Il timore è quello di uno stiramento al bicipite femorale della gamba destra, con tempi di recupero che potrebbero diventare piuttosto lunghi. Lo scenario più preoccupante porterebbe a uno stop di circa un mese, con il possibile rientro soltanto dopo la sosta per le nazionali di metà novembre. Prima di avere il responso degli accertamenti, però, ogni previsione sui tempi resta necessariamente prudente.

Preoccupa anche Dybala, rimasto negli spogliatoi all’intervallo di Roma-Real. In questo caso le sensazioni sono meno negative: Gasperini ha parlato di un risentimento al polpaccio e di un indurimento del soleo, un problema che al momento sembra di entità inferiore rispetto a quello accusato da Koné. Con l’argentino, però, la prudenza è inevitabile. La presenza contro il Genoa appare fortemente compromessa e la speranza della Roma è che lo stop sia breve, così da poterlo recuperare per gli appuntamenti successivi, a partire dalla delicata sfida contro il Napoli.

Due nuovi problemi che vanno ad aggiungersi a un’infermeria già affollata. Svilar resterà fuori almeno fino alla sosta di novembre per la frattura da stress al quinto dito del piede, mentre per Cristante, fermato da un’infiammazione al ginocchio, non c’è ancora una data certa per il ritorno in campo. Ed è soprattutto a centrocampo che l’emergenza comincia a diventare seria. Senza Cristante e, con ogni probabilità, senza Koné per diverse partite, Gasperini si ritrova con Marten de Roon e Niccolò Pisilli come uniche soluzioni naturali per i due posti in mediana. La coperta, dunque, diventa cortissima: non ci sarebbero più ricambi di ruolo alle loro spalle e Lorenzo Pellegrini diventerebbe a questo punto la prima alternativa per arretrare in mezzo al campo in caso di necessità.

Una situazione particolarmente delicata considerando il calendario che attende la Roma e la necessità di gestire energie e minutaggi tra campionato e Champions. Gasperini dovrà capire rapidamente quanto potrà riavere Cristante e soprattutto quale sarà il verdetto degli esami di Koné: è il centrocampo, oggi, il reparto nel quale l’emergenza rischia di farsi sentire di più.

Sabato arriva all’Olimpico il Genoa di Daniele De Rossi e la Roma sarà chiamata non soltanto a cancellare la beffa contro il Real, ma anche a farlo con una squadra che rischia di presentarsi all’appuntamento profondamente rimaneggiata. Le prossime ore, con gli accertamenti su Koné e Dybala, diranno quanto sarà pesante il conto lasciato dalla notte di Champions.

FONTI: Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corsport