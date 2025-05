Allegri avvistato a Roma: si riaccendono le speranze dei tifosi (FOTO)

Massimiliano Allegri si gode una passeggiata rilassata tra le vie del centro di Roma, dove è stato paparazzato in compagnia della compagna Nina Lange Barresi. Occhiali da sole e passo disinvolto tra le vetrine di via del Corso, l’ex tecnico della Juventus non è sfuggito all’occhio attento di qualche tifoso romanista, che ha subito acceso il radar delle speranze.

Il suo nome, infatti, è da tempo uno dei sogni nel cassetto della piazza giallorossa per la panchina della prossima stagione. E se la sua presenza nella Capitale ha scatenato qualche sogno proibito.

Nel weekend infatti Dan Friedkin è atteso di nuovo a Roma, il presidente sarà all’Olimpico per l‘ultima partita di Ranieri davanti ai propri tifosi. E chissà che il texano non voglia regalare ai romanisti il nome dell’erede di Sir Claudio proprio in quella occasione.

GUARDA LE FOTO DI ALLEGRI A ROMA