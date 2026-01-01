Allegri: “Milan quarto? Non sarei contento”

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa offrono uno spunto interessante nella lettura del campionato e, indirettamente, fanno da contraltare a quanto dichiarato nei giorni scorsi da Gian Piero Gasperini sul tema del quarto posto (“Non firmerei, ma sarei contento“).

Il tecnico del Milan ha ribadito con chiarezza quale sia l’obiettivo stagionale: tornare in Champions League. Un traguardo considerato imprescindibile per un club come il Milan, che – nelle parole di Allegri – “deve giocare ogni anno la Champions”. Da qui l’invito a tenere i piedi per terra, a pensare partita per partita e a non perdere di vista la realtà di un campionato in cui diverse squadre hanno rose importanti.

C’è però un passaggio chiave che pesa più degli altri: Allegri è stato netto nel chiarire che arrivare quarto non sarebbe motivo di soddisfazione personale. Sarebbe un obiettivo centrato, sì, ma non qualcosa di cui essere contenti. Un risultato necessario, non esaltante: “Non dico che arrivando quarto sarei contento ma l’obiettivo di portare il Milan in Champions sarebbe stato raggiunto. Di solito lo scudetto lo vince la favorita e bisogna ricordare che l’Inter negli ultimi 5 anni non è mai uscita tra il 1° e 2° posto”.