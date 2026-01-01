Allegri: “Milan quarto? Non sarei contento”

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa offrono uno spunto interessante nella lettura del campionato e, indirettamente, fanno da contraltare a quanto dichiarato nei giorni scorsi da Gian Piero Gasperini sul tema del quarto posto (“Non firmerei, ma sarei contento“).
Il tecnico del Milan ha ribadito con chiarezza quale sia l’obiettivo stagionale: tornare in Champions League. Un traguardo considerato imprescindibile per un club come il Milan, che – nelle parole di Allegri – “deve giocare ogni anno la Champions”. Da qui l’invito a tenere i piedi per terra, a pensare partita per partita e a non perdere di vista la realtà di un campionato in cui diverse squadre hanno rose importanti.
C’è però un passaggio chiave che pesa più degli altri: Allegri è stato netto nel chiarire che arrivare quarto non sarebbe motivo di soddisfazione personale. Sarebbe un obiettivo centrato, sì, ma non qualcosa di cui essere contenti. Un risultato necessario, non esaltante: “Non dico che arrivando quarto sarei contento ma l’obiettivo di portare il Milan in Champions sarebbe stato raggiunto. Di solito lo scudetto lo vince la favorita e bisogna ricordare che l’Inter negli ultimi 5 anni non è mai uscita tra il 1° e 2° posto”.
Ma che cosa è? Un avviso ai naviganti, cioè il palazzo ?
Per la serie il Milan deve arrivare almeno quarto, obbligatorio ogni anno..
Ecco il senso , per me, delle parole di Allegri.
Ed io gli avrei risposto , se fossi stato presente’: rilassati pupo, che ti ci stanno portando in braccio in Champions…
Condivido, un uscita del genere se la poteva anche risparmiare. Buon Anno a te e alla tua famiglia 👍💛❤️
Ho pensato più o meno la stessa cosa.
Si è reso conto che senza favori arbitrali non arriva tra i primi quattro e si è portato avanti con il lavoro.
Gaetano, prima di tutto buon anno a te e famiglia.
Nonostante ogni tanto qualcuno ti accusi di complottismo (non io perché spesso mi trovo d’accordo con te), nel caso specifico, ho letto fra le righe la stessa cosa da te espressa. Mi sembra infatti un specie di avviso “subliminale” da parte di Allegri ai “naviganti”….
Forse preferisce il 5 posto
In un campionato “regolare” questo Milan farebbe una gran fatica ad arrivare in Europa, figurarsi in Champions o oltre….
È che se la sentono calla perché “so’ Spalleggiati”…, (se capisce no?!).
In condizioni “normali” quest’anno la classifica dovrebbe dire: Inter o Napoli per lo scudetto e Roma e Como per la Champions.
Ma “in Itaglia”, juve e milan in Champions “ce devono anna’”!!!
Ecco perché per la Roma il 4° posto sarebbe un miracolo….
D’altronde se quando la Roma era NETTAMENTE LA PIÙ FORTE ha vinto per il rotto della cuffia, figutarsi adesso che non ha il GRANDE CAPITANO, Cafu’, Candela, Samuel, Emerson Batistuta………….
E che te lo dico a fa’?!
FORZA ROMA
Messaggio per Gravina! Occhio al brand!
Neanch’io sarei contento, spero che arrivi sesto o settimo.
