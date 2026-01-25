ALLEGRI: “Punto importante che tiene a distanza la Roma. Maignan ci ha tenuto in piedi”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico toscano ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Mister come legge questo pareggio, il Milan ha fatto fatica ad entrare nell’area della roma?

“I primi 8 minuti abbiamo fatto bene, poi la Roma è uscita e abbiamo sbagliato un po’ di palloni in uscita. Loro sono molto bravi nella pressione sulle palle verticali, hanno spinto molto ed è stato bravo Maignan a tenerci in piedi. Nel secondo tempo è stato diverso, noi abbiamo fatto meglio, loro sono calati e, una volta in vantaggio, la partita sembrava indirizzata bene. Poi c’è stato quell’episodio. Abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e mantenuto la Roma a distanza di 4 punti, quindi per il nostro obiettivo finale è un punto importante”.

Da dove arriva la tendenza di subire nei primi tempi e poi fare qualcosa di più nella seconda parte?

“Loro sono una squadra che spinge molto, c’è sempre una squadra che spinge di più e una che difende. Sono molto bravi nel tenere la palla corta. È normale che, su queste palle in uscita, dobbiamo allungare la squadra e andare a giocare alle spalle. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, loro ti assaltano addosso, bisognava secondo me stare più ordinati e rallentare l’azione. Invece tentavamo di uscire, e lasciavamo spesso Gabbia in uno contro uno. Avevamo anche difeso bene, poi come capita nel calcio prendi rigore”.

Nel primo tempo non siete quasi mai riusciti a cambiare gioco per sorprendere la Roma: è stata questa la difficoltà principale?

“Sì, nel primo tempo assolutamente sì. Abbiamo sbagliato tre o quattro palloni sul lato destro, palle che sugli errori sono finite direttamente in fallo laterale. Abbiamo sbagliato molto, sicuramente anche per la loro pressione, perché sono molto bravi. Nel secondo tempo, invece, abbiamo avuto secondo me delle situazioni favorevoli, anche dopo l’1-0, dove dalla panchina sembrava potessimo fare il 2-0. Poi purtroppo è arrivato l’1-1: nel calcio succede, quando sembra che la partita sia indirizzata, l’episodio ti si ritorce contro”.

Dal punto di vista delle soluzioni offensive oggi hai una rosa più profonda rispetto all’inizio della stagione. Che giudizio dai alle prestazioni dei singoli e che prospettive ti dà poter contare su giocatori diversi per caratteristiche come Fullkrug e Pulisic?

“Sono tutti giocatori importanti. Stasera, nel momento in cui ho fatto le sostituzioni davanti, era anche il momento in cui stavano crescendo e stavano facendo meglio, però avevo bisogno di un saltatore, di uno che facesse un po’ di guerra e un po’ di battaglia. Fullkrug partiva sbloccato, Pulisic con la sua qualità e con quella cattiveria sotto porta magari poteva decidere la partita. Però poi nel calcio succede spesso così, le partite prendono direzioni particolari e bisogna fare delle scelte”.

