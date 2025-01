ALLENAMENTO AL TRE FONTANE – Ranieri ai tifosi: “Faremo di tutto per rendervi orgogliosi”. Assente Dovbyk per precauzione. Striscione contro la Lazio (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Allenamento speciale per la Roma in questo primo giorno del 2025. La squadra, come previsto, è scesa in campo allo stadio Tre Fontane per effettuare una seduta davanti ai propri tifosi.

Da segnalare l‘assenza di Artem Dovbyk, che è stato precauzionalmente tenuto a riposo in vista del derby del prossimo 5 gennaio alle 20:45. Nulla di grave per l’attaccante, che Ranieri vuole dosare con cautela in questi giorni per averlo al meglio contro la Lazio. Spalti del Tre Fontane tutti gremiti, cori per i calciatori e per Claudio Ranieri, acclamato dal pubblico presente.

Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento, la squadra ha lavorato con il pallone giocando anche una partitella. Ovazione per Svilar, che si mette in mostra con alcune belle parate.

Tanti cori contro la Lazio e uno striscione piuttosto emblematico diretto ai calciatori in vista della stracittadina di domenica prossima: “Con ardore, veleno e romanismo, valori di un calcio che non c’è più…Massacrate i bas*ardi biancoblù!“. Al termine della seduta il tecnico Claudio Ranieri ha voluto lasciare un messaggio a tutti i tifosi presenti al Tre Fontane: “Grazie a tutti per essere venuti. Ci fate sentire amati e questa è la cosa più importante. Faremo di tutto per far sì che voi siate orgogliosi di noi. Auguro un buon 2025 a tutti!”.

💪 Il primo allenamento dell'anno è terminato 🐺 👏 Assieme ai nostri tifosi 🫂#ASRoma pic.twitter.com/bqU7vUbqto — AS Roma (@OfficialASRoma) January 1, 2025

