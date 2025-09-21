Allerta totale in zona stadio: controlli aerei potenziati con droni

Allerta massima per il derby dell’Olimpico. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, un piano di sicurezza quanto mai articolato per la stracittadina della Capitale in programma alle ore 12.30, come disposto dopo le valutazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Viminale.

Imponente spiegamento delle Forze dell’Ordine: oltre 1.500 gli agenti impegnati. Da ieri sera praticamente blindata l’area del Foro Italico. I cancelli dell’Olimpico verranno aperti alle 10. Ci saranno 60 mila spettatori. Lunghe procedure di filtraggio e prefiltraggio. Percorsi di avvicinamento allo stadio separati per i tifosi laziali (Ponte Milvio) e romanisti (Ponte della Musica e Ponte Duca d’Aosta).

Differenziate anche le aree per i parcheggi: Villaggio Olimpico per i laziali, piazzale Clodio per i romanisti. Sulla zona Olimpico la sorveglianza dall’alto degli elicotteri sarà potenziata con quella dei droni (prima volta per il derby) della Polizia: le immagini verranno riversate direttamente alla sala operativa della Questura e alla sala Gos dello stadio.

Chiuso ponte Duca d’Aosta. Dalla prima mattinata interdette le strade di diretto accesso allo stadio. Inoltre saranno intensificati i controlli agli ingressi dello stadio per eventualmente individuare e sequestrare striscioni a sfondo politico (tragedia di Gaza). Verrà monitorato anche il deflusso dallo stadio, previsto dalle 14.15: il piano sicurezza si estenderà al pomeriggio fino alla sera.

Fonte: Gazzetta dello Sport