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ALTRE NOTIZIE | La Roma costa la panchina a Runjaic: arriva l’esonero, al suo posto Zanetti

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La pesantissima sconfitta contro la Roma è stata fatale a Kosta Runjaic. L’Udinese ha deciso di cambiare guida tecnica dopo il 2-5 incassato ieri al Bluenergy Stadium e si separa dall’allenatore tedesco.

Il principale candidato a raccoglierne l’eredità è Paolo Zanetti, sempre più vicino alla panchina bianconera. Come riferisce Sky Sport, i contatti con l’ex allenatore del Verona sono in fase avanzata: manca ancora qualcosa per raggiungere l’intesa definitiva, ma le parti sembrano ormai sulla buona strada. Più defilata la candidatura di Roberto D’Aversa, inizialmente considerato uno dei favoriti.

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La cinquina della Roma ha aggravato una crisi che sembrava ormai senza uscita. Dopo dieci giornate, l’Udinese occupa il penultimo posto con appena cinque punti, una vittoria, due pareggi e sette sconfitte. Il tracollo contro i giallorossi, capaci di segnare quattro reti nei primi 37 minuti, avrebbe convinto la proprietà della necessità di una svolta immediata. Il nuovo allenatore potrebbe esordire già venerdì 6 novembre nello scontro salvezza contro il Venezia.
FONTI: Fabrizio Romano, Sky Sport

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