ALTRE NOTIZIE | La Roma costa la panchina a Runjaic: arriva l’esonero, al suo posto Zanetti

La pesantissima sconfitta contro la Roma è stata fatale a Kosta Runjaic. L’Udinese ha deciso di cambiare guida tecnica dopo il 2-5 incassato ieri al Bluenergy Stadium e si separa dall’allenatore tedesco.

Il principale candidato a raccoglierne l’eredità è Paolo Zanetti, sempre più vicino alla panchina bianconera. Come riferisce Sky Sport, i contatti con l’ex allenatore del Verona sono in fase avanzata: manca ancora qualcosa per raggiungere l’intesa definitiva, ma le parti sembrano ormai sulla buona strada. Più defilata la candidatura di Roberto D’Aversa, inizialmente considerato uno dei favoriti.

La cinquina della Roma ha aggravato una crisi che sembrava ormai senza uscita. Dopo dieci giornate, l’Udinese occupa il penultimo posto con appena cinque punti, una vittoria, due pareggi e sette sconfitte. Il tracollo contro i giallorossi, capaci di segnare quattro reti nei primi 37 minuti, avrebbe convinto la proprietà della necessità di una svolta immediata. Il nuovo allenatore potrebbe esordire già venerdì 6 novembre nello scontro salvezza contro il Venezia.

FONTI: Fabrizio Romano, Sky Sport