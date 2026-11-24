La Curva Nord della Lazio torna all’Olimpico, ma la contestazione contro Claudio Lotito non si ferma. Dopo mesi di assenza dalle partite casalinghe per protestare contro la gestione del presidente biancoceleste, i gruppi del tifo organizzato hanno annunciato una deroga alla loro protesta: il prossimo 6 dicembre saranno sugli spalti per Lazio-Atalanta, una settimana prima del derby contro la Roma, in programma domenica 13 dicembre.

La decisione è stata comunicata attraverso una lunga nota pubblicata sui social, intitolata “Un mese di lazialità”. L’obiettivo dichiarato è tornare a sostenere la squadra, protagonista di un ottimo avvio di campionato, e regalare ai tifosi un’occasione per ritrovarsi allo stadio. “Per lui, per la squadra, ma soprattutto per tutti quei bambini e tifosi che hanno aderito alla protesta allontanandosi dallo stadio, abbiamo deciso di rendere omaggio entrando il 6 dicembre alla partita Lazio-Atalanta”, spiegano i gruppi organizzati, riferendosi anche al tecnico Gennaro Gattuso.

Il ritorno servirà anche a preparare l’atmosfera per il derby del 13 dicembre. La presenza dei tifosi biancocelesti nella stracittadina era già stata annunciata nelle scorse settimane, ma adesso la Curva Nord ha deciso di anticipare il rientro. “Caricheremo così anche i ragazzi prima della stracittadina, dando un assaggio dell’ambiente che troveranno il 13 dicembre, dimostrando di essere sempre al loro fianco, perché se lo meritano”, si legge nel comunicato.

Attenzione, però: non si tratta di una riconciliazione con Lotito. La posizione della tifoseria organizzata nei confronti della società resta durissima. “Questo non vuol dire bloccare la contestazione, che per questa partita continuerà dentro lo stadio, o erroneamente pensare che si rientri definitivamente”, precisano i gruppi, che parlano di una prova di compattezza contro quello che definiscono un “despota”.

Nel comunicato arriva anche una nuova critica alle iniziative commerciali della Lazio, in particolare al pacchetto di biglietti proposto per le partite contro Lecce, Atalanta e Roma. I tifosi ribadiscono che la loro partecipazione non dipende da promozioni o sconti e rivendicano la libertà di decidere quando tornare allo stadio. La frattura con la società resta tutta da ricomporre.