ALTRE NOTIZIE | Lotito mette il derby in saldo, gli ultras Lazio: “Gesto disperato ma non ci facciamo comprare”

Claudio Lotito prova a riportare i tifosi della Lazio all’Olimpico, ma dalla Curva Nord arriva un altro, durissimo rifiuto. La società biancoceleste ha lanciato una promozione che comprende tre partite casalinghe, contro Lecce, Atalanta e Roma, con prezzi a partire da 79 euro. Nel pacchetto è incluso anche il derby del 13 dicembre, l’unica gara per la quale il tifo organizzato aveva annunciato una deroga alla protesta contro la proprietà. Una mossa che, però, ha provocato la reazione immediata degli ultras.

Come riporta RomaToday, i gruppi organizzati hanno risposto con un comunicato durissimo: “Dopo il flop del pack precedente il sig. Lotito, novello Nanni Loy, ci riprova con tre partite a prezzi stracciati ed in più ci inserisce il derby per attrarre gli allocchi di turno”. Poi l’affondo nei confronti del presidente: “Anche questa volta i gruppi del tifo organizzato risponderanno con un netto ‘stai bene così’! Queste sono le mosse di chi, pur di fare cassa, decide di svendere mettendo in atto un gesto disperato tipico di chi non sa più cosa inventarsi pur di racimolare qualche spicciolo“.

La posizione della tifoseria resta dunque inflessibile: “Decideremo noi quando entrare, a quali partite presenziare e, oltre ai derby, se vogliamo regalarci una domenica di lazialità a casa nostra”. E ancora: “Non ci facciamo comprare con queste offerte da discount perché l’amore per la nostra Lazio non è un prodotto da scaffale… noi preferiamo il bancone del pub!“.

Il muro contro muro tra Lotito e la parte più calda della tifoseria continua dunque anche in una stagione di grandi risultati sportivi. Mentre in trasferta i sostenitori biancocelesti fanno registrare presenze importanti, all’Olimpico prosegue il boicottaggio. La Lazio sperava di sfruttare il richiamo del derby per riportare pubblico sugli spalti anche nelle altre due partite, ma la risposta degli ultras lascia pochi margini all’ottimismo. Il derby resta un’eccezione alla protesta, non un’occasione per fare pace con Lotito.

FONTE: RomaToday