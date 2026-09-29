ALTRE NOTIZIE | Manchester City colpevole: violazioni finanziarie per quasi un decennio, ora rischia grosso

Ora è ufficiale anche da parte della Premier League: il Manchester City è stato giudicato colpevole dalla Commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle regole finanziarie contestate nell’arco di nove stagioni, dal 2009-10 al 2017-18. Accolte inoltre tre delle quattro contestazioni relative alla mancata collaborazione con l’indagine della Lega. Il procedimento, iniziato dopo un’indagine durata quattro anni, rappresenta uno dei casi disciplinari più rilevanti nella storia del calcio inglese.
Secondo quanto stabilito dalla Commissione, il City avrebbe utilizzato accordi commerciali fittizi con alcuni sponsor e altri meccanismi finanziati dall’Abu Dhabi United Group, proprietario del club, per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. L’effetto complessivo di queste operazioni sarebbe stato superiore ai 900 milioni di sterline. I bilanci presentati dal club sono stati quindi ritenuti non corretti e la Commissione ha concluso che il City aveva l’obiettivo di aggirare le regole finanziarie della Premier League e della UEFA.
Durissime le parole dell’amministratore delegato della Premier League Richard Masters, secondo il quale la decisione ricostruisce come il club abbia “sistematicamente violato le regole della Premier League per quasi un decennio”. Masters ha definito il procedimento e la decisione “i più significativi nella storia della Premier League”.
La vicenda, però, non è ancora conclusa. Il Manchester City ha tempo fino a venerdì 2 ottobre per presentare appello e ha già annunciato di voler contestare la decisione, sostenendo che contenga errori di diritto, principio e fatto. La questione della sanzione sarà invece affrontata separatamente in una nuova udienza della Commissione indipendente. Il regolamento consente un ampio ventaglio di provvedimenti, comprese ammende, penalizzazioni in classifica e altre sanzioni sportive. Fino alla conclusione del procedimento, dunque, resta ancora da capire quale sarà l’effetto concreto della sentenza sul futuro del club inglese.
FONTI: Premier League, Reuters, Corriere.it
Secondo me sta per arrivare il momento che la premier inglese si acappotta
poi tocca alla liga
Mah, per me non sarà mai una condanna durissima della serie retrocessione, esclusione da qualche coppa o mercato bloccato (sempre che esista questa ultima possibilità), rimangono comunque una delle squadre di punta del prodotto “Premier League”,
d’altro canto per non perdere totalmente la faccia non potranno andarci giù nemmeno troppo leggeri però. Toglieranno forse qualcuno dei titoli vinti (nel tempo considerato sono “solo” 3 Prem) e pagheranno sicuro qualche ammenda/risarcimento
Dai che ci prendiamo Haaland… :DDDD
A quando una bella inchiesta sul Paris Saint Germain?
Manchester pity
Ma tu guarda un po’ che strano. “Lo fanno tutti, perché non lo facciamo anche noi? Cacciate i sòrdi”. Le sento ancora ‘ste litanie nostrane.
“Ora il city rischia grosso…”
E poi l’articolo chiude così:
“Fino alla conclusione del procedimento, dunque, resta ancora da capire quale sarà l’effetto concreto della sentenza sul futuro del club”
Me sa che le “strisciate” d’Italia hanno fatto da pionieri….
Se non ricordo male, è finito sotto inchiesta piu’ volte ma l’ha sempre scampata. Vediamo se stavolta arriverà la bastonata sacrosanta Ci credo poco ma la speranza è ultima a morire. Si dice…
se ne avessero il coraggio, tutte le altre squadre in premier e in Champions dovrebbero semplicemente rifiutarsi di scendere in campo contro una squadra che non ha diritto di esistere (nel senso che, con buona pace di Pep, non avrebbe avuto il diritto di mettere insieme la squadra che ha… oltretutto in aggiunta alle nefandezze fatte a ripetizione, i loro bilanci sono anche gonfiati da premi per vittorie immeritate e merchandising per giocatori che non avrebbero potuto comprare)
No, sono gli sviluppi delle inchieste precedenti, accorpati grazie all’operato di un hacker.
Che tempismo!!!
10 anni…
Ma non è che si è aspettato apposta?!
Giusto il tempo di chiudere un lungo ciclo…
Mi spiace, ma io ci vedo dolo del City e non solo….
FORZA ROMA
Lo fanno tornare dove stava spesso, nella serie B inglese, la Championship. Andrebbe rivista in generale la Premier, la Liga in qualche caso ed in Francia il PSG. Tra quei soliti club il più pulito ha la rogna !!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.