ALTRE NOTIZIE | Manchester City colpevole: violazioni finanziarie per quasi un decennio, ora rischia grosso

Ora è ufficiale anche da parte della Premier League: il Manchester City è stato giudicato colpevole dalla Commissione indipendente di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle regole finanziarie contestate nell’arco di nove stagioni, dal 2009-10 al 2017-18. Accolte inoltre tre delle quattro contestazioni relative alla mancata collaborazione con l’indagine della Lega. Il procedimento, iniziato dopo un’indagine durata quattro anni, rappresenta uno dei casi disciplinari più rilevanti nella storia del calcio inglese.

Secondo quanto stabilito dalla Commissione, il City avrebbe utilizzato accordi commerciali fittizi con alcuni sponsor e altri meccanismi finanziati dall’Abu Dhabi United Group, proprietario del club, per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. L’effetto complessivo di queste operazioni sarebbe stato superiore ai 900 milioni di sterline. I bilanci presentati dal club sono stati quindi ritenuti non corretti e la Commissione ha concluso che il City aveva l’obiettivo di aggirare le regole finanziarie della Premier League e della UEFA.

Durissime le parole dell’amministratore delegato della Premier League Richard Masters, secondo il quale la decisione ricostruisce come il club abbia “sistematicamente violato le regole della Premier League per quasi un decennio”. Masters ha definito il procedimento e la decisione “i più significativi nella storia della Premier League”.

La vicenda, però, non è ancora conclusa. Il Manchester City ha tempo fino a venerdì 2 ottobre per presentare appello e ha già annunciato di voler contestare la decisione, sostenendo che contenga errori di diritto, principio e fatto. La questione della sanzione sarà invece affrontata separatamente in una nuova udienza della Commissione indipendente. Il regolamento consente un ampio ventaglio di provvedimenti, comprese ammende, penalizzazioni in classifica e altre sanzioni sportive. Fino alla conclusione del procedimento, dunque, resta ancora da capire quale sarà l’effetto concreto della sentenza sul futuro del club inglese.

FONTI: Premier League, Reuters, Corriere.it