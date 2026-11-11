ALTRE NOTIZIE | Manchester United, Carrick al capolinea: arriva Pochettino con la clausola da 10 milioni

La vittoria in Champions League contro la Roma non basterà probabilmente a salvare la panchina di Michael Carrick. Il Manchester United è ormai vicino a una svolta tecnica: l’allenatore inglese sarebbe a un passo dall’esonero e Mauricio Pochettino è il grande favorito per raccoglierne l’eredità. La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore, con Sir Jim Ratcliffe chiamato a ratificare il cambio di guida tecnica.

Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, il club inglese ha convocato per questa giornata una riunione del consiglio di amministrazione, alla quale prenderà parte anche almeno un rappresentante della famiglia Glazer. L’obiettivo è formalizzare l’uscita di Carrick e accelerare l’arrivo dell’ex allenatore di Tottenham e Chelsea. L’annuncio dell’esonero potrebbe arrivare già domani, giovedì 12 novembre.

La scelta sarebbe ormai maturata dopo un avvio di stagione disastroso in Premier League. Il Manchester United occupa il diciottesimo posto in classifica, in piena zona retrocessione, con una sola vittoria nelle prime dieci giornate. Nemmeno il successo ottenuto contro la Roma all’Old Trafford lo scorso 3 novembre sembra aver cambiato il destino del tecnico. Una situazione particolarmente delicata per un club abituato a ben altre ambizioni. Il nome di Pochettino è emerso con forza soltanto negli ultimi giorni, superando candidati come Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Antonio Conte. Il tecnico argentino, attualmente commissario tecnico degli Stati Uniti, avrebbe manifestato la propria disponibilità a tornare in Premier League per assumere la guida dei Red Devils.

Resta però da superare un ostacolo economico: per liberare Pochettino dalla nazionale americana serviranno circa 10 milioni di dollari. È questa la cifra prevista dalla clausola rescissoria del suo contratto con la federazione statunitense. L’esborso potrebbe aumentare qualora il nuovo allenatore decidesse di portare con sé anche il proprio staff, a cominciare dal fidato collaboratore Jesús Pérez, che lavora al suo fianco da sedici anni.

Pochettino conosce molto bene il calcio inglese, avendo già allenato Southampton, Tottenham e Chelsea. Il Manchester United lo aveva preso in considerazione anche nel 2024, senza però arrivare a un accordo. Stavolta le condizioni sembrano decisamente più favorevoli, con la dirigenza convinta della necessità di una svolta immediata. Il calendario, tuttavia, potrebbe complicare i tempi dell’operazione. Pochettino è atteso alla guida degli Stati Uniti per il doppio impegno di Concacaf Nations League contro Haiti, con partite in programma il 14 e il 18 novembre. L’obiettivo dello United sarebbe averlo già in panchina domenica 22 novembre, quando i Red Devils affronteranno il Liverpool ad Anfield. Non è però escluso che, in caso di ritardi nell’accordo, possa rendersi necessaria una soluzione temporanea.

Per Carrick, dunque, si avvicina la conclusione di un’esperienza che non è riuscita a risollevare il Manchester United dalle proprie difficoltà. Il successo contro la Roma rischia di rimanere uno degli ultimi momenti positivi della sua gestione. Adesso Ratcliffe è pronto a voltare pagina, affidandosi all’esperienza di Pochettino per tentare di rimettere in carreggiata una stagione cominciata nel peggiore dei modi. La decisione finale è attesa a breve, ma la strada sembra ormai tracciata.

FONTI: La Gazzetta dello Sport, The Guardian, The Times