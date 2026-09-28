ALTRE NOTIZIE | Parma, svolta Gilardino: accordo chiuso. I motivi dietro l’addio di Cuesta

Nuovo ribaltone in Serie A. Alberto Gilardino sarà il nuovo allenatore del Parma: secondo quanto annunciato da Fabrizio Romano con il consueto “Here we go”, l’accordo è stato chiuso nella mattinata di oggi dopo i contatti avviati nelle ultime ore per individuare il successore di Carlos Cuesta. Manca ancora l’annuncio ufficiale del club, ma la scelta sarebbe ormai definitiva e riporterà a Parma un tecnico che da calciatore aveva vestito la maglia gialloblù dal 2002 al 2005.

La separazione da Carlos Cuesta aveva sorpreso soprattutto per la tempistica. Il Parma arrivava infatti dalla prima vittoria in campionato, il 2-1 contro il Genoa, e aveva raccolto quattro punti nelle prime cinque giornate. Il club ha parlato ufficialmente di una decisione condivisa, spiegando come non esistessero più i presupposti per proseguire il rapporto professionale, in particolare per quanto riguardava “lo sviluppo del progetto sportivo”. Un divorzio che, dunque, sarebbe andato ben oltre i semplici risultati ottenuti sul campo.

Secondo la ricostruzione dello stesso Fabrizio Romano, le divergenze tra Cuesta e la società erano emerse già durante il mercato estivo e riguardavano anche la costruzione della rosa. Il tecnico spagnolo avrebbe voluto calciatori con caratteristiche differenti, in particolare esterni offensivi che gli consentissero di sviluppare un calcio più propositivo e di lavorare stabilmente sul 4-3-3. La dirigenza, invece, avrebbe costruito l’organico seguendo una linea più vicina a quella della stagione precedente, tanto che nelle ultime settimane Cuesta era progressivamente tornato verso la difesa a tre.

Il confronto decisivo con l’amministratore delegato Federico Cherubini avrebbe quindi fatto emergere definitivamente una distanza nella visione tecnica e nella gestione di alcune questioni di campo. Una frattura che non sarebbe nata nelle ultime giornate e che già in estate aveva portato le parti molto vicine alla separazione. Neppure il successo contro il Genoa è bastato quindi a ricucire il rapporto, con società e allenatore che hanno preferito interrompere consensualmente il percorso durante la sosta per le Nazionali.

Adesso il Parma riparte da Gilardino. L’ex attaccante era entrato subito nella lista dei candidati insieme a Roberto D’Aversa e ad altre soluzioni, ma nelle ultime ore la società ha accelerato fino alla chiusura dell’accordo. Una scelta con cui il club emiliano proverà a dare una nuova direzione alla stagione dopo un cambio di allenatore arrivato appena cinque giornate dopo l’inizio del campionato.

FONTI: Fabrizio Romano, Parma Calcio, La Gazzetta dello Sport