ALTRE NOTIZIE | Polveriera Napoli, è tutti contro tutti: Hojlund attacca Allegri, vaffa di Lucca a De Bruyne.

Non bastava la pesantissima sconfitta per 4-1 contro il Porto. Il Napoli torna dal Portogallo con uno spogliatoio in piena tensione, tra accuse reciproche, nervosismo in campo e dichiarazioni che mettono in discussione persino le parole di Massimiliano Allegri. La settima sconfitta in quattordici partite stagionali sembra aver fatto saltare i nervi a diversi protagonisti azzurri.

Il primo episodio arriva sul terreno di gioco, quando Lucca risponde a muso duro a De Bruyne, che lo aveva rimproverato per una lettura sbagliata: “Perché parli? Perchè? Vaffa…”. Un battibecco davanti alle telecamere che anticipa gli sfoghi del dopogara. Il più duro è quello di Matteo Politano: “Sono molto incaz*ato, dobbiamo farci un esame di coscienza, stare zitti e lavorare. Ci metto sempre la faccia, vorrei venisse qualche altro compagno a dare spiegazioni, non sempre noi italiani…”. L’esterno precisa poi di non voler attaccare nessuno, ribadendo la fiducia nell’allenatore.

Ma a far rumore sono soprattutto le parole di Rasmus Hojlund, in aperto disaccordo con Allegri. Il tecnico aveva difeso la squadra, sostenendo che per settanta minuti avesse disputato una buona partita. Il danese la pensa diversamente: “Non sono d’accordo col mister, non abbiamo giocato una buona partita. Anzi, l’abbiamo giocata male”. Poi chiama tutti in causa: “Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, dai giocatori all’allenatore e alla società”.

Durissimo anche McTominay: “Sono molto arrabbiato, è inaccettabile. Torniamo tutti a casa e riflettiamo”. Parole che fotografano un ambiente esasperato, dove le difficoltà sul campo sembrano aver incrinato anche la serenità del gruppo. Secondo il Corriere della Sera, le discussioni sarebbero proseguite anche in albergo dopo la partita. Domenica, contro la Lazio, il Napoli sarà chiamato a una reazione immediata. Allegri dovrà ritrovare non soltanto i risultati, ma anche la compattezza di uno spogliatoio che sta mostrando evidenti segnali di insofferenza.

FONTE: Corriere della Sera