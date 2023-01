Totti sta con Candela: “Hai fatto di tutto per la Roma, sempre al tuo fianco”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Anche Francesco Totti si schiera al fianco di Vincent Candela dopo le parole di ieri di Josè Mourinho.

Lo Special One, al termine di Roma-Genoa, aveva velatamente accusato l’ex terzino di aver favorito in qualche modo i fischi a Zaniolo dopo le critiche rivolte al giocatore in una recente intervista.

“Hai fatto di tutto per la Roma. Sempre al tuo fianco amico“, scrive Totti su Instagram indirizzando il messaggio a Candela e manifestando quindi il suo appoggio all’ex compagno di squadra.