AOUAR: “De Rossi mi ha chiesto più intensità. Ho bisogno di tempo per crescere, la Roma è una grande opportunità”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Houssem Aouar parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Fiorentina-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Franchi:

Con quale modulo gioca meglio la Roma?

“Per noi è lo stesso. Dobbiamo giocare con tutti i moduli bene, siamo professionisti e quindi dobbiamo essere pronti a ogni formazione”.

Perché nell’esultanza dopo il secondo gol hai in mano la maschera di Ndicka?

“Perché lui non vede bene con la maschera e gli ho detto di darmi la maschera, e infatti poi ha fatto l’assist…”.

Nel primo tempo hai recuperato una palla e dato la scossa alla squadra…

“Sì. Questo è emozionante. Eravamo in difficoltà nei duelli, avevamo bisogno di un po’ di presenza fisica e l’ho fatto. Poi ho caricato la squadra per far meglio nei duelli, solo questo”.

De Rossi ha detto che sei diverso dal suo arrivo. Cosa è cambiato?

“Quando sono arrivato dopo la Coppa d’Africa ero un po’ in difficoltà mentalmente. È stata una competizione difficile per il mio Paese, ma mi sono allenato ogni giorno forte. Il mister ha parlato molto con me, lui mi ha detto di aumentare l’intensità e l’ho fatto. Mi alleno ogni giorno per essere pronto se il mister ha bisogno. Oggi l’ho fatto bene e sono pronto a ogni possibilità. Spero di aiutare questa squadra”.

Cosa manca per rivedere il vero Aouar?

“L’anno scorso era una stagione molto difficile per me per tanti motivi di cui non voglio parlare. Devo lavorare ogni giorno per essere pronto fisicamente. Questo è un nuovo campionato per me, devo imparare a giocare qui in Italia, c’è più tattica rispetto alla Francia. Ho bisogno di un po’ di tempo, però a poco a poco sono pronto per aiutare la squadra. Voglio aiutare questo club perché essere alla Roma per me è una grande opportunità. Quindi farò tutto per essere pronto per i tifosi e il mister”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!