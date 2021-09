Arbitri contro Mou, lo scontro è aperto: “Teatrino inaccettabile, ora saremo severissimi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Quanto visto nel derby potrebbe essere solo l’antipasto di uno scontro che si prevede incandescente. Gli arbitri preparano a usare il pugno duro con Josè Mourinho.

La pressione che l’allenatore giallorosso ha messo addosso al fischietto campano e ai suoi colleghi, scrive oggi Il Messaggero (A. Catapano), è ritenuta “inaccettabile” dagli ufficiali di gara, che hanno segnalato il continuo e costante dialogo con il quarto uomo, cominciato fin dal riscaldamento.

“Non deve più ripetersi, saremo severissimi”, il virgolettato riportato dal quotidiano, parole raccolte tra i vertici arbitrali dopo la performance di Mourinho nel derby. Tra gli ufficiali di gara che hanno avuto a che fare con lui prima, durante e la fischio finale del derby, la parola più carina con cui si descrive la performance dello Special è “teatrino”.

Secondo Il Messaggero, i vertici AIA giudicherebbero insufficiente la prova di Guida e non per il rigore non dato alla Roma per il fallo su Zaniolo o per il mancato rosso a Leiva, ma per la mano leggera usata da Guida nella gestione di Mourinho, che secondo Rocchi doveva essere espulso.

Alla luce di questo è stata chiesta massima severità verso l’allenatore della Roma, come è accaduto per Gasperini nelle settimane precedenti. Intanto a Trigoria tutti sono al fianco dell’allenatore.