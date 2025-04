Arriva il derby, Pellegrini spera. Ma Ranieri ora pensa alla ShoDo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini corre verso il derby. Letteralmente. Il capitano giallorosso, frenato prima dalla febbre e poi da un fastidio al polpaccio, è tornato a lavorare a parte ma punta il rientro in gruppo tra oggi e domani. L’obiettivo è esserci, domenica, contro la Lazio. E magari dal primo minuto. Perché la stracittadina rischia di essere molto più che una semplice partita: può essere la svolta di questo finale di stagione. E per Pellegrini, forse, l’ultima spiaggia.

Già, perché il gol all’andata sembrava dover aprire le porte a un 2025 da protagonista, ma da allora è arrivato solo un altro centro (su rigore) e una lunga serie di esclusioni. Tra cui la doppia con l’Athletic. Il contratto scade nel 2026, ma le sirene di Inter e Napoli iniziano a farsi sentire. Per ora, però, Lorenzo ha un solo pensiero: la Lazio. Anche perché con Dybala out, Ranieri potrebbe affidarsi proprio a lui per dare qualità sulla trequarti.

Chi invece è pronto a prendersi la scena è la coppia d’attacco più sorprendente dell’anno: Artem Dovbyk ed Eldor Shomurodov. Nati come soluzione d’emergenza post-mercato, si sono trasformati nella coppia del momento. L’ucraino ha già superato la doppia cifra al primo anno in A, l’uzbeko ha ribaltato il suo destino a suon di gol pesanti — come quello all’Eintracht — e ora punta a migliorare il suo record personale in Italia (6 gol, contro gli 8 della stagione col Genoa).

Ranieri pensa davvero alla ShoDo: senza Dybala, il doppio 9 può essere l’arma per sorprendere la Lazio di Castellanos e Dia. Un tandem fisico, motivato, affamato. E galvanizzato dal bel ricordo dell’andata: 2-0 secco e dominio giallorosso. L’ultimo big match vinto dalla Roma, che ora sogna il bis.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero