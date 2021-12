Arthur, Allan o Herrera: la Roma sceglie il suo rinforzo per la mediana

AS ROMA NEWS – Sabato la Roma ha la grande occasione di rilanciare le sue ambizioni stagionali giocando una partita che appare proibitiva per i calciatori giallorossi, ma che sulla carta sembra aperta a ogni possibile risultato.

Battendo l’Atalanta infatti Zaniolo e compagni cambierebbero improvvisamente volto al campionato, riportando entusiasmo e convinzione a un gruppo che ne ha persa parecchia dopo gli ultimi inaspettati passi falsi.

Se Mourinho è al lavoro per riuscire nell’impresa, il connazionale Tiago Pinto si sta occupando di come rinforzare la rosa della squadra dal prossimo mese. A gennaio infatti le trattative riapriranno, con la Roma che sarà tra le squadre che si muoveranno di più sia in entrata che in uscita.

Mou si aspetta novità in mediana, con Pinto che dovrà per forza fare di necessità virtù: qualche colpo sì, ma a cifre contenute. Ecco perchè si opererà soprattutto con prestiti, puntando calciatori che possono liberarsi a certe condizioni.

Occhio al brasiliano Arthur, in uscita dalla Juventus: il brasiliano è stato offerto ai giallorossi, può arrivare in prestito e darebbe maggiore qualità al centrocampo giallorosso. L’ex Barcellona ha fallito in bianconero, ma è pronto a rimettersi in gioco in una squadra disposta a dargli più fiducia.

L’altro nome che circola è quello di Hector Herrera, già accostato in passato ai giallorossi: il messicano, 31 anni, è in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e può lasciare gli spagnoli già da gennaio. Calciatore esperto, dotato di corsa e forza fisica, anche lui si potrebbe prendere senza tirare fuori un euro per il cartellino.

Resta in pole Florian Grillitsch dell’Hoffenheim: la Roma per ora ha smentito possibili trattative, ma il calciatore interessa parecchio ai giallorossi. Così come Roca del Bayern Monaco. Meno appetibile il nome di Tolisso, che costa tanto di stipendio e non dà garanzie di tenuta fisica. Occhio poi al nome di Allan, ieri in panchina nell’1 a 1 dell’Everton sul campo del Chelsea: potrebbe essere il nome giusto per Mou.

Giallorossi.net – G. Pinoli