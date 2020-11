AS Roma, accordo con Mkers per la stagione eSports 2020/2021 (COMUNICATO UFFICIALE)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’avventura giallorossa nel mondo del gaming competitivo continua in partnership con Mkers, affermata realtà italiana nel campo degli eSports. L’unione delle parti nasce dall’importante obiettivo di sviluppare ed espandere la divisione eSport della AS Roma per tutta la stagione 2020-21, costruendo un team di Pro Evolution Soccer dall’ottimo potenziale e in grado non soltanto di partecipare ai prossimi tornei di eFootball Pro ed eSerie A TIM, ma soprattutto di rappresentare il Club in tutti gli eventi ufficiali targati Konami.

L’accordo tra l’AS Roma e Mkers non si limiterà esclusivamente alla definizione di una squadra di alto tasso tecnico, ma si allargherà anche all’identificazione di un percorso strategico nel mondo del gaming competitivo, per studiare i migliori giochi nel quale coinvolgere il Club.

“Il rapido sviluppo del mondo del gaming competitivo non ci ha mai lasciati indifferenti. Già nel 2017 – spiega Francesco Calvo, COO di AS Roma – il Club ha iniziato a investire in questo mercato e ora, grazie anche a questa partnership, puntiamo a espandere la nostra divisione eSports nell’ottica di rafforzamento ed espansione del brand attraverso la partecipazione agli eventi più importanti del settore“.

“L’accordo con una società del calibro dell’AS Roma ci permette di consolidare la nostra posizione nel settore degli esport” – ha dichiarato Paolo Cisaria, co-founder di Mkers – “Il progetto nasce con l’intento reciproco di far bene sia in campo nazionale sia e soprattutto internazionale grazie alla partecipazione all’eFootball Pro di PES e ad altre manifestazioni esportive su diversi titoli di gioco. È raro trovare un club che abbia il coraggio di investire concretamente nel settore e che vada oltre dei semplici scambi merce o partnership di sola visibilità“.

Fonte: asroma.com