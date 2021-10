AS Roma, convocata assemblea degli azionisti il 26 novembre: all’ordine del giorno l’aumento di capitale

AS ROMA NOTIZIE – Come comunicato sui canali ufficiali del club giallorosso, è stata convocato per il prossimo 26 novembre un’Assemblea degli Azionisti della Roma.

In programma l’aumento di capitale stabilito dai Friedkin per immettere liquidità nelle casse del club giallorosso.

All’ordine del giorno, scrive infatti la Roma, ci sarà la “proroga della delega e incremento dell’ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione all’aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall’assemblea in data 28 ottobre 2019 e modificato in data 9 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti”.