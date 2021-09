AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 30 settembre 2021:

Ore 20:10 – FRIEDKIN, ALTRI SOLDI NELLA ROMA – La nuova proprietà americana continua a versare soldi nel club: a settembre 2021, si legge in un comunicato finanziario, sono stati versati dai Friedkin 25 milioni per esigenze di working capital.

Ore 16:10 – LA FRANCIA CONVOCA VERETOUT – Seconda convocazione consecutiva per il giallorosso Jordan Veretout, che sembra essere entrato stabilmente nel giro della Nazionale francese, Il ct transalpino Deshamps ha convocato il romanista anche per le sfide finali di Nations League: la semifinale contro Belgio e l’eventuale finale contro una tra Spagna e Italia.

Ore 16:00 – GIOCA KUMBULLA, OUT VILLAR – Prime anticipazioni da Angelo Mangiante di Sky Sport sulla formazione della Roma che tra pochi minuti affronterà lo Zorya: in campo Kumbulla dal primo minuto, altra panchina invece per Borja Mayoral.

Ore 14:20 – RUI PATRICIO CONVOCATO DAL PORTOGALLO – Anche Rui Patricio sarà tra i giocatori della Roma impegnati con le rispettive nazionali durante la sosta di ottobre. L’estremo difensore portoghese, infatti, figura tra i convocati del ct Fernando Santos: il Portogallo è atteso dalle sfide contro Qatar in amichevole il 9 ottobre e Lussemburgo, match valido per la qualificazione ai Mondiali del 2022, in programma il 12 ottobre.

Ore 13:45 – FLORENZI, INFORTUNIO E INTERVENTO – Brutto infortunio per Alessandro Florenzi. Problema al menisco per l’ex laterale giallorosso, che già domani si sottoporrà ad un intervento al ginocchio in artroscopia. Da valutare i tempi di recupero: la sua presenza per Milan-Roma del 30 ottobre è in forte dubbio.

Ore 10:00 – SPINAZZOLA PRIMO RINFORZO PER GENNAIO – Leonardo Spinazzola fa progressi e punta a tornare in gruppo per la fine di novembre, e in campo a inizio gennaio. Sarà lui il primo rinforzo per Mourinho.

Ore 9:20 – C’E’ LO ZORYA, AMPIO TURN OVER – La Roma di scena in Conference League, Mou punta sulle seconde linee: riecco Smalling, Diawara, Villar, Perez, e Shomurodov. Qualche speranza però ce l’ha anche Borja Mayoral.

Ore 8:40 – MOU, STOCCATA ALLA LAZIO – “Noi abbiamo giocato da grandi, la Lazio da piccola“. Così Josè Mourinho torna sul derby perso in campionato, riaccendendo le polemiche sulla stracittadina.

