AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di lunedì 11 aprile 2022:

Ore 13:35 – ROMA, FORTE INTERESSE PER TRAORE’ – Tra i nomi rivelazione di questa seconda parte di stagione c’è Traoré del Sassuolo, a segno con una doppietta anche nella sfida di ieri contro l’Atalanta. Stando a quanto scrive Calciomercato.it, il Milan dovrà guardarsi dalla Roma nella corsa al talento classe 2000. C’è un interesse concreto da parte di entrambi i club infatti, anche se non si può ancora parlare di trattativa.

Ore 11:20 – REYNOLDS, PRIMO GOL CON LA MAGLIA DEL KORTRIJK – Sconfitta interna per il Kortrijk, club in cui gioca Bryan Reynolds. Il terzino giallorosso è andato a segno fissando il risultato sul 2 a 3, ma ad avere la meglio alla fine è stato l’Anderlecht.

Ore 10:40 – VETLESEN: “OLIMPICO PIENO? NON VEDO L’ORA” – Il centrocampista del Bodø/Glimt Hugo Vetlesen, l’autore del secondo gol che ha condannato la Roma alla sconfitta nella gara di andata, ha parlato nel post partita nell’ultima gara contro il Sandefjord della sfida dell’Olimpico. “Ora non vedo l’ora. Ci sarà uno stadio gremito lì. Sarà una bella esperienza“.

Ore 8:45 – “TANTO ANDATE IN B”, FURIA SABATINI SULLA ROMA – La frase pronunciata da un membro della panchina giallorossa “tanto ora andare in Serie B” avrebbe scatenato la reazione dello staff della Salernitana. Sabatini furioso attacca la Roma, Mourinho si scusa ma non risponde al ds… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

