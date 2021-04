AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 12 aprile 2021:

Ore 11:25 – L’attaccante, classe ’93, Andrea Belotti del Torino continua ad essere l’oggetto del desiderio sia del Milan che della Roma. I rossoneri, al momento, sono favoriti sui giallorossi ma sul calciatore ci sarebbero anche l’Atlético Madrid in Spagna oltre al Chelsea e all’Everton in Inghilterra. (Tuttosport)

Ore 10:30 – Erik ten Hag dopo la vittoria di ieri contro il Waalwijk: “Mi aspetto rientri Perr Schuurs, ma anche Klaiber può sostituire Rensch, abbiamo diverse opzioni. Spero che Maarten Stekelenburg sia disponibile giovedì. Lo stesso vale per Brobbey. Se giovedì giocheremo al nostro livello, avremo una possibilità. Ma ovviamente non sarà facile“.

Ore 9:30 – Nel finale di Roma-Bologna si è notata la dura lavata di capo di Pellegrini a Villar per un pallone perso a centrocampo che hanno costretto il capitano giallorosso a un fallo da ammonizione: Lorenzo era diffidato e sarà squalificato. Niente Torino-Roma.

Ore 9:00 – Borja Mayoral mette in difficoltà Fonseca dopo la partita di ieri, ma contro l‘Ajax toccherà di nuovo a Edin Dzeko.

