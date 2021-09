AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 20 settembre 2021:

Ore 16:30 – 23 MILA BIGLIETTI VENDUTI PER ROMA-UDINESE – Nonostante sia una partita infrasettimanale, per Roma-Udinese sono stati già venduti oltre 23mila biglietti. Anche contro i friulani è attesa una bella cornice di pubblico. Partita invece la vendita libera dei tagliandi per il derby di domenica prossima.

Ore 12:40 – PELLEGRINI: “RIPARTIAMO CON CATTIVERIA” – “Ripartire tutti insieme da giovedì, con l’entusiasmo di sempre e la giusta cattiveria“, questo il messaggio di Lorenzo Pellegrini su Instagram all’indomani della prima sconfitta stagionale, patita in casa del Verona.

Ore 12:20 – RAPUANO ARBITRA ROMA-UDINESE – La partita tra Roma e Udinese è sarà diretta dal signor Rapuano che sarà coadiuvato da Ranghetti e Scatragli, quarto uomo Miele. Al VAR Chiffi, AVAR Di Vuolo. Per il fischietto di Rimini è l’esordio con i giallorossi.

Ore 10:00 – ANCELOTTI: “ROMA PIAZZA GIUSTA PER MOU” – Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid, ha fatto la sua analisi sulla Serie A: “L’Inter può competere per vincere lo scudetto in un campionato molto molto equilibrato dove tante squadre stanno venendo fuori e la Juve ha delle difficoltà. La Roma di Mourinho? Ha trovato una piazza adatta alle sue capacità e qualità caratteriali, ho pensato subito che fosse la piazza giusta per lui e alla fine lo sarà”.

Ore 9:35 – FRIEDKIN, VIA LIBERA AL RINNOVO DI PELLEGRINI – Dan e Ryan Friedkin hanno dato il via libera a Tiago Pinto per alzare l’offerta a Lorenzo Pellegrini e chiudere il discorso rinnovo di contratto: questa settimana è quella decisiva. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – STADIO, SIPARIO SU TOR DI VALLE – Il 17 settembre scorso il Comune di Roma ha ufficialmente comunicato alle parti interessate la cessazione definitiva del progetto Tor di Valle. Un atto solo formale che serve solo a dare il via ai ricorsi già preannunciati da Eurnova e dalla CPI di Radovan Vitek. (Il Romanista)

Ore 8:40 – UN GIORNO DI RIPOSO PER LA SQUADRA – Nonostante la sconfitta di ieri, Josè Mourinho ha concesso alla squadra un giorno di riposo. I giocatori torneranno domani a Trigoria per preparare la sfida contro l’Udinese in programma giovedì sera.

