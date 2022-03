AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 1 marzo 2022:

Ore 14:00 – GIUDICE SPORTIVO, ZANIOLO ENTRA IN DIFFIDA – Rese note le decisioni del Giudice Sportivo: Nicolò Zaniolo entra in diffida così come Kumbulla. Squalificato Toloi, salterà come previsto Roma-Atalanta.

Ore 11:35 – PINTO CI PROVA PER FRATTESI, MA L’INTER RESTA AVANTI – La Roma vorrebbe riportare a casa Frattesi, forte del 30% di futura rivendita che vanta sul calciatore. Ne hanno già parlato Tiago Pinto e l’agente Beppe Riso, procuratore di Cristante e Mancini, ma al momento Inter resta in vantaggio. Lo scrive Calciomercato.com.

Ore 11:00 – ZANIOLO, INSULTI E MINACCE NELLA SCUOLA DELLA SORELLA – Insulti e minacce a Zaniolo nella scuola della sorella del calciatore, Benedetta, dopo quanto successo in Spezia-Roma. Tramite una storia su Instagram, la giovane ragazza, ha voluto far vedere quanto accaduto dentro il suo istituto. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – GLI AUGURI DELLA ROMA A VERETOUT – Jordan Veretout compie oggi 29 anni, la Roma ha fatto gli auguri al calciatore su Twitter.

Ore 10:10 – L’ATALANTA PERDE TOLOI E FORSE MALINOVSKYI – Vittoria netta dell’Atalanta contro la Samp (4-0) nel posticipo del lunedì, ma in vista della sfida contro la Roma i bergamaschi perdono Toloi (sarà squalificato) e forse Malinovskyi, uscito acciaccato dal campo.

Ore 9:45 – FPF, LA UEFA SCRIVE ANCHE ALLA ROMA – Circa 30 club non sono riusciti a rispettare i parametri del Fair Play Finanziario. Tra questi ci sono l’Inter, il Milan e la Roma, che hanno già ricevuto una comunicazione scritta in tal senso.

Ore 9:30 – ZANIOLO, LA ROMA LO VALUTA QUANTO VLAHOVIC – Nuove voci sul possibile passaggio di Zaniolo alla Juventus in estate: la Roma però lo valuta quanto Vlahovic, e chiede oltre 70 milioni di euro per il suo gioiello. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

Ore 9:00 – DE SANCTIS LASCIA LA ROMA, ORA BOLOGNA O MILAN – Dopo i divorzio consensuale con la Roma, Morgan De Sanctis potrebbe continuare la propria carriera di ds al Bologna. In corsa anche il Milan, che lo vorrebbe per il proprio settore giovanile.

