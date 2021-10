AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 19 ottobre 2021:

Ore 14:00 – ULTIME DA TRIGORIA, SOLO TERAPIE PER ZANIOLO – La Roma si è allenata questa mattina a Trigoria: lavoro individuale per Smalling e Spinazzola, mentre Nicolò Zaniolo ha effettuato solo terapie.

Ore 12:30 – INSULTI A VERETOUT, LA MOGLIE SI SFOGA SUI SOCIAL – Jordan Veretout insultato sui social dopo il rigore sbagliato contro la Juve. La moglie del francese ha pubblicato su Instagram una storia con alcune delle frasi ingiuriose all’indirizzo del francese commentando così: “Fate veramente vomitare”. La storia è stata successivamente rimossa.

Ore 11:05 – SPONSOR ROMA, FRIDKIN SCOMMETTE SULLE CRIPTOVALUTE – Secondo Gazzetta.it le cifre dell’accordo tra Roma e Digitalbits per il contratto di sponsorizzazione sono di 5 milioni nel 2021-22, 10 milioni nel 2022-23 e 21 milioni nel 2023-24. Il minimo garantito a stagione è di 500mila euro, mentre tutto il resto è legato al mercato delle criptovalute…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:50 – SIRENE INGLESI PER DARBOE – Ebrima Darboe sta per rinnovare il suo contratto con la Roma, ma sul giocatore continuano ad esserci diversi interessamenti specie dalla Premier. In particolare Fulham e Tottenham sono pronte a farsi avanti con il club giallorosso per avere il centrocampista. Lo riferisce Tuttomercatoweb.com.

Ore 10:20 – BODO/GLIMT-ROMA, ARBITRA ALI PALABIYIK – L’UEFA ha reso noto la designazione arbitrale per il match di Conference League tra il Bodø/Glimt e la Roma, in programma giovedì alle 18:45. Sarà il turco Ali Palabıyık a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Serkan Olguncan e Ali Saygın Ögel. Il quarto uomo sarà Erkan Özdamar.

Ore 10:00 – ORSATO “BECCATO” A COPIARE I TEST – Il Corriere dello Sport di questa mattina torna su Juventus-Roma e sulle polemiche relative all’arbitraggio muovendo una pesante accusa nei confronti di Orsato “beccato a copiare i test regolamentari nel raduno post pandemia” e dunque con “qualche problema con il regolamento“.

Ore 9:40 – VIAGGIO IN NORVEGIA, SPAZIO ALLE RISERVE – La Roma di prepara alla trasferta di Bodo dove sono previsti zero gradi e possibili nevicate. Spazio alle riserve: rivedremo in campo Kumbulla, Calafiori, Villar, Diawara, Perez e Shomurodov.

Ore 9:00 – ZANIOLO RISCHIA DI SALTARE MILAN E NAPOLI – Niente di grave per Zaniolo, il ginocchio non ha lesioni, ma ha comunque un piccolo edema dovuto alla iperflessione e il giocatore rischia di dover star fermo due settimane. In dubbio sia per Napoli, che per Cagliari e Milan.

Ore 8:20 – FRIEDKIN INQUIETI, LA ROMA PREPARA UN DOSSIER – La Roma prepara un dossier sui torti arbitrali. I Friedkin infatti sono inquieti per gli errori subiti specie nei big match, ora toccherà a Pinto e Lombardo far presente alle istituzioni il malcontento del club.

(In aggiornamento…)