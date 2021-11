AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 23 novembre 2021:

Ore 17:45 – XHAKA CHIUDE AL TRASFERIMENTO: “HO APPENA RINNOVATO” – Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno di fiamma della Roma per Granit Xhaka, ma il centrocampista dell’Arsenal ha chiuso a questa ipotesi: “Ho appena rinnovato, resterò qui altri due anni e mezzo“.

Ore 16:00 – GIUDICE SPORTIVO: UN TURNO A VERETOUT – Come previsto il Giudice Sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a Jordan Veretout dopo l’ammonizione rimediata domenica sera contro il Genoa: il calciatore dunque salterà Roma-Torino. Restano in diffida Abraham, Cristante, Karsdorp e Mancini.

Ore 14:20 – DALLA SPAGNA: CONTE VUOLE ZANIOLO AL TOTTENHAM – Antonio Conte avrebbe chiesto alla dirigenza del Tottenham uno sforzo per portare a Londra Nicolò Zaniolo. Il tecnico degli Spurs, che stima particolarmente il classe ’99 giallorosso, avrebbe spinto per il colpaccio già quando era alla guida dell’Inter. (Todofichajes.com)

Ore 13:20 – BOLOGNA-ROMA, INFO BIGLIETTI – Il Bologna rende note le modalità d’acquisto dei titoli di accesso al Dall’Ara per assistere al match tra i felsinei e la Roma, in programma mercoledì 1 dicembre alle 18.30. I tagliandi per il settore ospiti saranno acquistabili a partire dal 26 novembre alle ore 10 al prezzo di 35 euro, ma i residenti nella regione Lazio potranno acquistare unicamente la Curva Ospiti e solo se in possesso della fidelity card della Roma.

Ore 12:00 – ROMA, POSSIBILE ARRIVO DI PLANES – Torna di moda il nome di Ramon Planes per la dirigenza giallorossa: l’ormai ex segretario tecnico del Barcellona era già stato accostato alla Roma prima dell’arrivo di Tiago Pinto, ma dalla Spagna rilanciano la notizia di contatti andati in scena con la società di Trigoria. L’obiettivo è quello di regalare a Mourinho un nuovo braccio destro. (Sport.es)

Ore 10:30 – ROMA-ZORYA, ARBITRA KOVACS – Svelato il nome del direttore di gara che arbitrerà il match di giovedì sera in Conference League tra Roma e Zorya, valido per la quinta giornata della fase a gironi: si tratta del romeno István Kovács, coadiuvato dagli assistenti Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Il quarto uomo sarà invece Andrei Chivulete.

