AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di martedì 26 aprile 2022:

Ore 11:05 – LEICESTER-ROMA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE – E’ stata appena resa nota la designazione arbitrale per Leicester-Roma di giovedì sera: l’arbitro sarà Carlos del Cerro Grande, assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernández. Quarto uomo Jesús Gil Manzano, al Var Juan Martínez Munuera.

Ore 10:30 – RITIRO ROMA, BOCCIATA LA TOURNEE USA – Bocciata l’ipotesi Stati Uniti per il ritiro della Roma di Mourinho che avrà luogo la prossima estate. Per la preparazione alla nuova stagione è da escludere l’ipotesi a stelle e strisce. Possibile si replichi il ritiro in Algarve dell’ultima estate, o che stavolta si opti per l’Austria. Di sicuro ci saranno diverse amichevoli europee, soprattutto in Spagna. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.

Ore 10:00 – FRATTESI: “LE VOCI DI MERCATO FANNO PIACERE” – Davide Frattesi, al centro delle voci di mercato che riguardano anche la Roma, commenta così a Sky Sport: “Le voci fanno piacere ma nella testa c’è solo il Sassuolo, la squadra che mi ha permesso di farmi vedere. Poi vedremo comunque in estate, quel che sarà sarà”.

Ore 9:20 – VOELLER: “VOLEVO ABRAHAM, MA SCHICK…” – Rudi Voeller parla a Il Messaggero e rivela: “Prima di Schick volevo Abraham, ma non sono riuscito a prenderlo. Patrick è un nove, alla Roma era chiuso da Dzeko e poi per lui era sempre un esame…”. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA A VOELLER

Ore 9:00 – IL PIANO DEI FRIEDKIN PER IL MERCATO ROMA – Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola nei piani dei Friedkin per il prossimo calciomercato estivo ci sarebbe il taglio del monte ingaggi, una serie di cessioni sostanziose e una corposa ricapitalizzazione…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – GLI OCCHI DELLA PREMIER SU ZANIOLO – Sarebbero tre le squadre inglesi interessate a Zaniolo: Liverpool, Newcastle e Tottenham. La doppia sfida contro il Leicester sarà una vetrina importante per il 22 giallorosso. Lo scrivono oggi la Gazzetta dello Sport e Leggo.

