AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di martedì 28 settembre 2021:

Ore 16:10 – XHAKA, ROTTURA DEL LEGAMENTO – Brutto infortunio per Granit Xhaka: lo svizzero ha riportato la rottura del legamento interno del ginocchio destro, e sarà costretto a stare fermo per circa due mesi. Il centrocampista è stato a lungo un obiettivo del mercato estivo della Roma.

Ore 16:00 – SQUADRA AL LAVORO IN VISTA DELLA CONFERENCE – La Roma lavora in vista del match di Conference League contro lo Zorya Luhansk. I giallorossi giocheranno in Ucraina giovedì alle ore 18:45. Gli uomini di Mourinho si sono allenati a Trigoria, domani la partenza.

Ore 13:40 – NZONZI ALL’AL RAYYAN, ORA E’ UFFICIALE – Arriva finalmente l’annuncio ufficiale: Steven Nzonzi è un nuovo giocatore dell’Al Rayyan. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 13:30 – ZANIOLO, SOLO UN AMMENDA – Il giudice sportivo ha punito con 10mila euro di ammenda Nicolò Zaniolo per il gestaccio post-derby. Scongiurato il rischio squalifica. Bryan Cristante invece entra in diffida.

Ore 12:30 – RINNOVO PELLEGRINI, GIORNATA DECISIVA – Nuovo incontro in programma oggi tra Tiago Pinto e l’agente di Lorenzo Pellegrini: quella di oggi può essere una giornata decisiva per il rinnovo del capitano giallorosso. Lo riferisce la giornalista Eleonora Trotta su Twitter.

Ore 11:00 – ZORYA-ROMA, ARBITRA GODINHO – Sarà il portoghese Luis Godinho ad arbitrare la sfida tra Zorya e Roma, in programma giovedì alle 18.45 al Zaporizhzhya City Stadium di Zaporižžja, in Ucraina. Gli assistenti saranno i connazionali Rui Texeira e Pedro Almeida, con André Narciso a svolgere le funzioni del IV uomo.

Ore 10:00 – ROMA, PRONTO IL DOSSIER ARBITRI – La Roma, racconta oggi il Corriere dello Sport, starebbe preparando un dossier arbitri contenente tutti i torti subiti in questo avvio di campionato.

Ore 9:20 – ZANIOLO, OGGI LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO – Dovrebbe arrivare oggi la decisione del giudice sportivo sul gestaccio di Zaniolo all’indirizzo dei laziali: molto probabile una multa.

Ore 9:00 – ROMA, DEFERIMENTO IN ARRIVO PER L’INNO – La Procura ha aperto un procedimento contro il club giallorosso per aver mandato l’inno della Roma dopo quello della Serie A. Se la cosa si ripeterà, scatterà una multa.

Ore 8:40 – ARBITRI CONTRO MOU: “SAREMO SEVERISSIMI” – L’Aia prepara lo scontro con Mourinho dopo quanto accaduto nel derby: “D’ora in avanti saremo severissimi, quel teatrino è stato inaccettabile“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)