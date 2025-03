AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di mercoledì 19 marzo 2025.

ORE 9:30 – “ROMA MODO PIU’ VELOCE PER ANDARE AL BARCA” – Justin Kluivert ha parlato al De Telegraaf dichiarando: “Il passaggio alla Roma a 19 anni? Pensavo che sarebbe stato il modo più veloce per arrivare a Barcellona, ma ovviamente non è così semplice“.

ORE 9:00 – SVILAR, DISTANZA AMPIA CON LA ROMA – Non si è ancora sbloccato il rinnovo di Svilar. La distanza tra domanda e offerta resta, visto che l’estremo difensore continua a chiedere tra i 4 e i 5 milioni a stagione oltre alle commissioni per l’entourage. Una cifra ovviamente molto lontana dall’ingaggio attuale ma in linea con gli stipendi dei top nel suo ruolo. (Il Tempo)

ORE 8:50 – UN CAMPO PER MAZZONE A BRAVETTA – A un anno dalla sua scomparsa, Carlo Mazzone viene omaggiato con l’intitolazione del campo di calcio di via dei Capasso a Bravetta. L’inaugurazione avverrà nel giorno in cui “er Sor Magara” avrebbe compiuto 88 anni, con la presenza del sindaco Gualtieri, della famiglia Mazzone e di rappresentanti della Roma, tra cui ex giocatori come Nela e Petruzzi. (Il Messaggero)

ORE 8:25 – MILAN, ABRAHAM RESTA SOLO SE TAGLIA L’INGAGGIO – Il Milan è al lavoro per scegliere il nuovo direttore sportivo e valutare il futuro di alcuni giocatori. Tammy Abraham è in bilico, con le prossime gare decisive per le loro sorti. L’inglese, fuori dai piani della Roma, dovrebbe ridursi l’ingaggio per restare in Italia, ma il Milan non sembra interessato a uno scambio con Saelemaekers. (Tuttosport)

ORE 8:00 – SENZA DYBALA LA ROMA HA FATTO PIU’ PUNTI – Finora in campionato la Roma è andata meglio senza Dybala che con la Joya. L’argentino, infatti, ha saltato finora 5 delle 29 partite di A ed in queste i giallorossi hanno portato a casa tre vittorie, un pareggio e una sconfitta (10 punti, media di 2 a gara). Con Dybala in campo, invece, 11 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte (media 1,62 in 24 partite). (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…