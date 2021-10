AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 6 ottobre 2021:

Ore 14:40 – ULTIME DA TRIGORIA: OUT ZANIOLO – La Roma, priva di ben 13 nazionali, è tornata ad allenarsi oggi in vista della partita contro la Juventus. Smalling ha svolto delle terapie per recuperare dalla lesione al flessore della coscia destra che lo terrà ai box per alcune settimane, mentre Zaniolo ha continuato a lavorare individualmente.

Ore 10:00 – COSTANZO-RAGGI, ROMA IN IMBARAZZO – Maurizio Costanzo è stato lo “spin doctor” dell’ormai ex sindaca di Roma Virginia Raggi. Questo rapporto avrebbe creato, afferma Il Foglio, imbarazzi al club giallorosso: sarebbero infatti arrivate telefonate di peso in cui si cercava di capire se la Roma fosse “diventata sponsor del Movimento 5 stelle”.

Ore 9:45 – MAYORAL NEL MIRINO DELLA FIORENTINA – Borja Mayoral, insieme a Belotti e Raspadori e Scamacca, è il nome su cui la viola sta ragionando come possibile sostituto di Vlahovic, destinato a lasciare la Fiorentina forse già dal prossimo mercato invernale.

Ore 9:30 – SMALLING KO, ORA SERVE UN DIFENSORE – Le condizioni fisiche a dir poco precarie di Smalling, nuovamente infortunato, spingono la Roma e Tiago Pinto a cercare un difensore centrale sul mercato di gennaio. Lo rivela oggi la Gazzetta dello Sport.

Ore 9:10 – PINTO, ASSALTO A ZAKARIA – Tiago Pinto ha avviato i contatti con l’entourage di Denis Zakaria, grande obiettivo per il mercato di gennaio. Già pronta una strategia per arrivare a dama…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – UNDICI GARE SENZA X, MAI SUCCESSO – Pareggio? No, grazie. La Roma è una delle 4 squadre della Serie A che non hanno ancora uscire la X in schedina, ma è anche quella che ha giocato più di tutti: 11 incontri Conference compresa, con 9 vittorie e 2 sconfitte. Mourinho ha stabilito un altro curioso record. Lo scrive il Corriere della Sera.

