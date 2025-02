AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di sabato 15 febbraio 2025.

Ore 13:10 – EL SHAARAWY: “RINNOVO AUTOMATICO QUASI RAGGIUNTO” – Stephan El Shaarawy rilascia un’intervista a Sportmediaset nella quale parla anche del suo rinnovo con la Roma: “Ho quasi raggiunto quello automatico…”. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA

Ore 10:00 – LETTERA “GARBATA” ALLA UEFA – La lettera della Roma e dei Friedkin all’Uefa, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, avrà toni garbati ma esprimerà una serie di lamentele che la Roma vuole portare ufficialmente all’attenzione di Nyon. Di sicuro il tema arbitrale sarà al centro delle future discussioni.

Ore 8:40 – COL PARMA SPAZIO AI NUOVI – In vista del ritorno col Porto e considerati gli squalificati, a Parma Ranieri darà spazio ai nuovi: scalpita Nelsson, nuova chance per Gourna-Douath, pronto Salah-Eddine.

Ore 8:00 – ODISSEA OPORTO PER 60 ROMANISTI – Una trasferta decisamente poco fortunata per i tifosi della Roma: dopo i disagi all’andata, con il volo dirottato a Faro a causa della nebbia su Lisbona, anche il ritorno si è trasformato in una Odissea. Oltre 60 tifosi giallorossi di rientro nella Capitale, infatti, sono stati bloccati dalle forze dell’ordine all’aeroporto di Lisbona, impediti a partire. Una situazione che ha costretto i gruppi del tifo giallorosso a mettersi in contatto con l’Ambasciata Italiana e l’avvocato Lorenzo Contucci per risolvere la situazione.

IN AGGIORNAMENTO…