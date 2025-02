AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di venerdì 14 febbraio 2025.

Ore 10:10 – RIGHETTI: “ROMA PIACE TANTO AD ALLEGRI” – Ubaldo Righetti, ex giocatore della Roma molto vicino ad Allegri, parla a Tuttosport e dichiara: “Roma piace tanto a Max, spero possa essere lui il nuovo allenatore ma è difficile…” LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – PECCHIA PERDE DJURIC E MIHAILA – Il Parma prepara la sfida verità contro la Roma, alla disperata ricerca di un successo che manca da fine dicembre. Dopo aver ritrovato Bernabé, Pecchia ha subito perso il neo acquisto Djuric: per il bosniaco uno stop di almeno un mese e mezzo. Non ci sarà neppure Mihaila, che soffre ancora per un guaio muscolare. Lo riferisce Il Romanista.

Ore 8:00 – PAREDES E SAELAMEKERS CONTRO IL PARMA – Bryan Cristante e Alexis Saelemaekers saranno squalificati per Roma-Porto. Contro il Parma giocherà Paredes, ma anche il belga sarà titolare vista l’assenza in coppa. Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo.

