AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di venerdì 8 aprile 2022:

Ore 9:40 – CARNEVALI: “FRATTESI AVREBBE BISOGNO DI UN ALTRO ANNO QUI” – L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dichiarando a proposto di Frattesi, finito nel mirino della Roma: “Davide probabilmente avrebbe bisogno di un altro anno con noi“. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – ALLEGRI, IL SOGNO RESTA ZANIOLO – Il sogno di Max Allegri è poter allenare un tridente formato da Chiesa, Zaniolo e Vlahovic. La Juventus ha già iniziato a parlare con l’agente del giocatore giallorosso e punta a un prestito con obbligo di riscatto, ma la Roma non vuole sentire offerte inferiori a 40 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – ZANIOLO PROVA IL RECUPERO PER ROMA-SALERNITANA – L’obiettivo è esserci domenica (ore 18) contro la Salernitana. Per questo Nicolò Zaniolo ieri si è allenato a Trigoria, svolgendo un lavoro individuale: il fastidio al flessore è quasi superato, ma un provino decisivo ci sarà tra oggi e domani. (Corriere della Sera)

