AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di giovedì 10 marzo 2022:

Ore 10:00 – BAJRAMI CONTESO DA ROMA, MILAN E JUVE – Nedim Bajrami è tra i grandi protagonisti della stagione dell’Empoli di Andreazzoli. Il trequartista albanese ha attirato su di sè l’interesse di molte big italiane e non solo, su tutte Roma, Milan e Juventus oltre a diversi club inglesi. (Calciomercato.it)

Ore 9:40 – FLORENZI, IL MILAN PRONTO AL RISCATTO – Alessandro Florenzi oggi al Milan è considerato un punto di riferimento, Maldini e Massara sono fortemente soddisfatti di ciò che il terzino ha fatto durante la stagione. Sembra dunque certo il riscatto dalla Roma che dunque incasserebbe circa 4 milioni e mezzo dai rossoneri. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – I FRIEDKIN CAMBIANO LA POLITICA DELLE COMMISSIONI – Con l’avvento della nuova proprietà texana la Roma ha fatto retromarcia sugli agenti e le spese per le commissioni che, dati alla mano, ora pesano per 23 milioni di euro. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:10 – CONTRO IL VITESSE TOCCA A VINA E OLIVEIRA – Stasera la Roma gioca l’andata degli ottavi di finale di Conference League sul campo del Vitesse: due novità in casa giallorossa, con Vina e Sergio Oliveira che giocheranno molto probabilmente al posto di Zalewski e Cristante. (Il Tempo / Il Messaggero)

