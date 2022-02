AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 14 febbraio 2022:

Ore 13:40 – OLIVEIRA: “GRAZIE AI NOSTRI TIFOSI” – “I buoni marinai non sono mai stati fatti su mari calmi…sempre insieme“, scrive Sergio Oliveira su Instagram all’indomani del 2-2 col Sassuolo. “Grazie a tutti i tifosi che hanno fatto un grande sforzo per viaggiare e supportarci”.

Ore 13:10 – CAPELLO: “MOU IN QUESTA SITUAZIONE HA SBROCCATO…” – Fabio Capello critica duramente Mourinho: “Ha offeso i giocatori, serve rispetto reciproco. Sta creando un danno economico alla società. Lui è abituato a vincere, in questa situazione di difficoltà ha un po’ sbroccato…”. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI CAPELLO

Ore 11:45 -“CONTENTO DI ESSERE TORNATO, NON DEL RISULTATO” – “Felice di essere tornato ma non per il risultato! Guardare avanti e pensare alla prossima”. Lo ha scritto su Instagram il capitano Lorenzo Pellegrini.

Ore 10:45 – UN GIORNO DI RIPOSO ALLA SQUADRA – Mourinho ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo il pareggio di ieri. La Roma si ritroverà in campo a Trigoria nella giornata di martedì per preparare la sfida contro il Verona di sabato alle 18.

Ore 10:00 – COL VERONA SI TORNA AL 4-2-3-1 – La squalifica di Mancini e l’infortunio di Ibanez spingeranno Mourinho a tornare alla difesa a quattro, con Smalling e Kumbulla che formeranno la coppia centrale.

Ore 9:20 – EL SHAARAWY, PROBLEMA AL POLPACCIO – Resta incerta la presenza di El Shaarawy contro il Verona: ennesimo problema muscolare per il Faraone, per lui un fastidio al polpaccio. Condizioni da valutare.

