AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Queste le ultimissime di lunedì 7 aprile 2025.

Ore 10:00 – Roma-Juve, i giornali promuovono Colombo

L’arbitro della sfida, Andrea Colombo, è stato giudicato positivamente dai quotidiani (media voto 6.25) e ha diretto una gara tranquilla dal punto di vista degli episodi. Timide proteste dei giallorossi per un tocco di braccio di Kelly, ma il gomito è attaccato al corpo ed era corretto non fischiare il rigore.

Ore 9:30 – Shomurodov il migliore dei giornali, bocciato Hummels

Sulle pagelle dei giornali oggi in edicola spicca la prova di Eldor Shomurodov, che sfiora il sette di media. Bene anche Svilar, Mancini, Ndicka e Konè. Giudicata sufficiente la prova di Dovbyk, mentre non tutti i quotidiani salvano le prestazioni di Soulè, El Shaarawy, Cristante e Celik, con voti compresi tra il 5,5 e il 6. Il peggiore in campo è però Hummels, con una media di 5,70.

Ore 8:45 – De Rossi, Conti e Ghisolfi spingono per l’U23, ma…

Il progetto della squadra B è sempre più vicino, con Alberto De Rossi, Bruno Conti e Florent Ghisolfi a spingere, ma manca ancora il via libera dei Friedkin. L’ostacolo principale è la scelta dello stadio. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – Sarri e Pioli restano in pole per la panchina

Ieri ten Hag era presente all’Olimpico, ma il nome è stato seccamente smentito in chiave Roma. In pole, scrive oggi Il Messaggero, restano Pioli e Sarri. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

