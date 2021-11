AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 5 novembre 2021:

Ore 15:10 – MOU, PESANTE ATTACCO DE “LA VANGUARDIA” – Dalla Spagna duro attacco contro José Mourinho. Il quotidiano catalano “La Vanguardia” scrive in un editoriale firmato da John Carlin: “Quando lascerà la Roma (mangerà il panettone?) il sollievo dei tifosi sarà superato solo da quello dei giocatori. Un amico giornalista inglese dice che Mourinho gioca al ‘calcio fascista’. Il Mussolini portoghese ha avuto il suo momento, bisogna ammetterlo. Ha vinto molti titoli. Il brutalismo non è mai piaciuto, ma ai suoi tempi ha funzionato. Nemmeno quello funziona più. Mourinho è scaduto“.

Ore 15:00 – GIALLO FELIX, INDISPONIBILE PER IL GHANA – C’è un giallo sulla convocazione di Felix, giovane attaccante giallorosso, con la nazionale ghanese. Il giocatore avrebbe rifiutato la chiamata dopo le polemiche in patria circa la sua chiamata troppo precoce. La notizia era stata smentita, ma l’attaccante risulta “indisponibile” nell’elenco dei convocati del Ghana.

Ore 13:20 – ABRAHAM E KARSDORP IN DIFFIDA – Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni assunte al termine della 12a giornata di campionato: per quanto riguarda la Roma, entrano in diffida Rick Karsdorp e Tammy Abraham, entrambi ammoniti durante Venezia-Roma. I due si aggiungono ai già diffidati Cristante, Veretout e Mancini.

Ore 12:20 – ANCHE IL BORUSSIA DORTMUND SU ZAKARIA – Nuova pretendente in corsa per Zakaria: anche il Borussia Dortmund infatti si è fatto avanti con il M’Gladbach per avere il centrocampista che piace tanto alla Roma. Lo scrivono dalla Germania.

Ore 11:00 – DARBOE IN PARTENZA A GENNAIO – Il mercato invernale si avvicina con la Roma che dovrà prendere un terzino destro e un centrocampista centrale. Qualcuno, però, potrebbe anche partire e tra questi figura Ebrima Darboe, che potrebbe farsi le ossa in prestito. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ore 10:30 – ROMA, TUTTI I NOMI PER LA DESTRA – Pinto a caccia di un terzino destro: piace Bartosz Bereszyński (29) della Sampdoria, oltre a Benjamin Henrichs (24) del Lipsia e di Marcus Pedersen (21) del Feyenoord.

Ore 9:45 – ZAKARIA, CORSA A DUE ROMA-JUVE – Denis Zakaria conteso da Roma e Juventus: per il Corriere dello Sport i giallorossi sono avanti e Pinto ha contatti continui con l’agente del calciatore, mentre per Tuttosport i bianconeri hanno operato il sorpasso. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – ARIA DI ADDIO PER MKHITARYAN – Rapporti ancora tesi tra Mkhitaryan e Mourinho: dall’entourage del calciatore filtra insoddisfazione per il ruolo di sacrificio ritagliatogli da Mourinho. Davanti a un’offerta il calciatore potrebbe lasciare la Roma già da gennaio. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:10 – SMALLING PUNTA IL GENOA – Chris Smalling punta a tornare a disposizione di Mourinho per il prossimo impegno di campionato contro il Genoa: il club giallorosso è in contatto con lo specialista di fiducia del difensore, con cui ha avuto un consulto la settimana scorsa a Londra.

Ore 9:00 – LA FRANCIA CONVOCA VERETOUT – Anche Jordan Veretout lascerà Trigoria per raggiungere la nazionale francese: Paul Pogba è infatti indisponibile, e il ct dei Blues ha convocato al suo posto il centrocampista francese.

