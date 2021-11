AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 10 novembre 2021:

Ore 11:15 – MKHITARYAN, LO SPARTAK SMENTISCE L’INTERESSE – Nei giorni scorsi si è ipotizzata una possibile partenza a gennaio di uno scontento Mkhitaryan, e le indiscrezioni di mercato avevano parlato di un’offerta dello Spartak Mosca per il calciatore armeno. Lo stesso club russo però smentisce: “Nulla di vero, non siamo interessati al giocatore“.

Ore 10:30 – ROMA, IL GINOCCHIO DI PELLEGRINI PREOCCUPA – Preoccupa molto il ginocchio di Lorenzo Pellegrini. Il giocatore si era fatto male durante un banale contrasto con Vina e l’articolazione è ancora gonfia e dolente. Mourinho non sa se potrà contare su di lui per Genoa-Roma. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Ore 9:45 – NUOVO PARTNER PER LA AS ROMA – One Of Us è il nuovo Official Partner dell’AS Roma. Lo annuncia il club giallorosso con un comunicato ufficiale. One Of Us scopre il talento e premia il merito attraverso un processo di selezione in App e in una seconda fase attraverso selezioni fisiche sul campo. È aperto a tutti i giocatori non professionisti che credono in se stessi e si sentono pronti a mettersi in gioco per il loro sogno.

Ore 9:00 – MERCATO, NANDEZ SE SFUMA ZAKARIA – La Roma sembra aver individuato l’alternativa per il centrocampo nel caso in cui non arrivasse Zakaria: si tratta di Naithan Nandez del Cagliari. Lo scrive oggi il Romanista. Per il Corriere dello Sport invece il sogno sarebbe Douglas Luiz dell’Aston Villa.

(In aggiornamento…)