AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 14:05 – VINA OUT CONTRO L’UDINESE – Matias Vina non ce la fa a recuperare per Roma-Udinese. Lo ha annunciato Josè Mourinho in conferenza stampa. Il portoghese spera di recuperarlo per il derby.

Ore 13:30 – MOU: “UNA SQUADRA NON SI FA IN TRE MESI” – Josè Mourinho ha appena concluso la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Udinese: “I Friedkin mi hanno fatto un contratto di tre anni perchè serve del tempo per fare una squadra, altrimenti me lo avrebbero fatto di tre mesi“. LEGGI TUTTE LE PAROLE DI MOU

Ore 10:30 – MOU PENSA AD ASENSIO PER GENNAIO – Stando alle indiscrezioni di mercato che arrivano oggi dalla Spagna, Mourinho avrebbe messo gli occhi su Marco Asensio, esterno del Real Madrid, per rinforzare il reparto offensivo. Il jolly offensivo classe 1996 non è stato molto utilizzato da Ancelotti e per questo a gennaio potrebbe lasciare Madrid, ma la richiesta del Real si attesta attorno ai 50 milioni di euro.

Ore 10:10 – LAZIO, ZACCAGNI IN DUBBIO PER LA ROMA – Problema per Zaccagni: la Lazio comunica che il giocatore, durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari, ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. E’ in forte dubbio per il derby di domenica.

Ore 9:40 – PELLEGRINI, RINNOVO DOPO IL DERBY – Lorenzo Pellegrini firmerà a breve il suo rinnovo. La Roma pensa ad un annuncio in grande stile, che arriverà però solo dopo il derby di domenica prossima. (La Repubblica / Il Tempo)

Ore 9:00 – RECORD DI SPETTATORI PER LA ROMA – I 26mila tifosi presenti al match di domani con l’Udinese, porteranno a circa 140mila il numero dei biglietti venduti dal club giallorosso fin qui. Complici le due gare europee già disputate all’Olimpico la Roma è la società italiana che finora ha staccato più tagliandi. (Il Tempo)

