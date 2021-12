AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Ore 15:25 – ANCELOTTI: “ROMA IN UN MOMENTO DI TRANSIZIONE” – Alla vigilia della sfida con la Real Sociedad, in conferenza stampa il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato anche di Roma-Inter, in scena domani alle 18.00 allo Stadio Olimpico. “Non ho tempo per vederla. L’Inter sta facendo bene ed è una squadra più completa. La Roma è in un momento di transizione, Mourinho è appena arrivato“, le sue parole.

Ore 12:00 – ROMA-INTER, ARBITRA DI BELLO – Designato il direttore di gara di Roma-Inter: si tratta di Di Bello. Al VAR invece ci sarà Massa.

Ore 10:45 – LA ROMA INTERESSATA A NETO – Torna in orbita Roma il nome di Norberto Neto, ex portiere di Fiorentina e Juventus attualmente al Barcellona. L’estremo difensore brasiliano è chiuso da Ter Stegen ed è fermamente intenzionato a cambiare aria. Interessata alla situazione di Neto c’è la Roma, ma anche Inter e Lazio. (todofichajes.com)

Ore 9:10 – ZANIOLO, LA ROMA FISSA IL PREZZO – La Roma non vuole vendere Zaniolo, ma avrebbe comunque fissato un prezzo per il calciatore intorno ai 50-60 milioni. Psg, Juventus e Tottenham restano alla finestra. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – STADIO ROMA, GLI EX MERCATI GENERALI IN POLE – Saluta la Roma Stefano Scalera, ma i Friedkin non mollano l’idea di costruire il nuovo stadio. Sarà il nuovo CEO Pietro Berardi ad occuparsi della questione. L’area individuata è quella degli ex Mercati Generali che sembra essere la più idonea, e il club spera di avere al più presto un incontro con il nuovo sindaco Gualtieri. (Corriere dello Sport)

