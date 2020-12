AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 10 dicembre 2020:

Ore 12:45 – Sarà il signor Calvarese di Teramo a dirigere Bologna-Roma di domenica prossima. Al Var ci sarà invece Chiffi.

Ore 12:20 – Claudio Toti, proprietario della Virtus Roma, avrebbe provato a salvare il club di basket chiedendo l’aiuto di James Pallotta. Ma il tentativo è caduto nel vuoto. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:25 – Paulo Roberto Falcao era uno dei tre protagonisti della foto postata ieri da Nicolò Zaniolo. Gli altri due erano Giannini e Totti. Il post del giocatore recitava: “Grazie per questa bellissima foto, sarebbe un sogno fare la metà di quello che hanno fatto loro! Sempre Forza Roma”. Questa la risposta del Divino “Nicolò, credi nei tuoi sogni e dai sempre il massimo senza farti influenzare da ciò che hanno fatto gli altri!”.

Ore 10:00 – L’agente di Bove ha parlato a Centro Suono Sport: “Il ragazzo è emozionato. Lui è una mezzala e segna parecchio. Ha tanta qualità e fisicità per giocare anche basso. Potrebbe anche fare il trequartista e inventare assist per i compagni. Insomma, è un giocatore duttile”.

Ore 9:30 – Tramite il proprio profilo Instagram, Bruno Conti ha voluto dare l’ultimo saluto all’amico e compagno nella spedizione mondiale del 1982 Paolo Rossi: “Ci hai portato sul tetto del mondo. Maledetto 2020, ciao amico mio, riposa in pace”.

