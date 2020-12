AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di giovedì 17 dicembre 2020:

Ore 11:50 – La Roma a casa Malagò. Dan e Ryan Friedkin sono stati ricevuti in mattinata dal presidente del Coni: un incontro chiesto proprio dai nuovi proprietari della Roma. Malagò ha ricevuto la delegazione romanista nella propria stanza: con loro anche il segretario generale del Coni Mornati e l’ad giallorosso Fienga.

Ore 11:30 – La Roma ha comunicato l’elenco dei convocati per Roma-Torino di stasera: in lista Karsdorp, Mancini e Kumbulla. Chiamato anche il giovane Darboe. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – La Roma segue con interesse Roman Yaremchuk, scrive il quotidiano portoghese A Bola. Punta centrale, o all’occorrenza anche mezza punta, venticinque anni, milita nella squadra belga del Gent. Valore di mercato attuale possibile 11 milioni.

Ore 9:30 – Nicolò Zaniolo conta i giorni che mancano al suo rientro in campo. Questa mattina il centrocampista della Roma è volato verso Innsbruck dove incontrerà il professor Fink che lo ha operato giusto qualche mese fa, a settembre. E’ lo stesso giocatore a far sapere la notizia postando una stories su Instagram con una domanda: “Dove si va?“.

Ore 9:10 – Tiago Pinto punta Jeremy Frimpong: il terzino destro del Celtic classe 2000 è già stato contattato dall’agente di Paulo Fonseca, la richiesta del club scozzese è di 15 milioni. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:45 – La Roma blinda Roger Ibanez: incontro già fissato con l’entourage del brasiliano, il contratto verrà prolungato con ritocco dell’ingaggio. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

